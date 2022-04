Stuttgart-Möhringen: In Saunalandschaft bedrängt

Nachdem ein Unbekannter eine 22 Jahre alte Frau in einer Saunalandschaft an der Plieninger Straße sexuell bedrängt und belästigt hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die junge Frau war gegen 22.00 Uhr in einem Dampfbad, als sich ihr der Mann näherte und anfing, sie gegen ihren Willen mit einem Salzpeeling einzureiben und weiter zu berühren.

Die 22-Jährige flüchtete daraufhin in die Damenumkleide, wo sie sich zwei Badegästen anvertraute. Der Mann verließ die Saunalandschaft offenbar zwischenzeitlich.

Der Täter soll etwa 180 Zentimeter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er hatte kurze dunkle Haare, einen Dreitagebart sowie eine schlanke Statur. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.