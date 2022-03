Urbach: Drogen in nicht geringer Menge in Wohnung sichergestellt

Urbach – Rems-Murr-Kreis. Der Schorndorfer Polizei ging am Dienstagmittag ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz. Beamte kontrollierten gegen 12.20 Uhr in der Wasenstraße einen 38-jährigen Fahrer eines E-Rollers.

Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Zweiradfahrer konkrete Anhaltspunkte einer akuten Drogenbeeinflussung. Noch an der Kontrollstelle wurde der Mann dabei beobachtet, wie er versuchte sich unbemerkt einer Zigarettenschachtel zu entledigen. Die Streifenbeamten nahmen diese an sich und fanden darin über 14 Gramm Amphetamin. Dieses wurde sichergestellt. Eine Weiterfahrt wurde Zweiradfahrer untersagt und zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Zudem wurde wegen illegalem Drogenbesitz gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde über die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt.

Bei der Vollstreckung dieses Beschlusses wurde am Dienstagnachmittag beim 38-jährigen Wohnungsinhaber Drogen in nicht geringen Mengen aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich um über ein Kilogramm Amphetamin, 1200 Gramm Haschisch, nahezu 1800 Gramm Marihuana, ca. 10 Gramm Crystal-Meth sowie Kleinmengen weitere illegaler Substanzen.

Der deutsche Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. (pol/few)