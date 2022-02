Markgröningen: Auffahrunfall mit zwei Verletzten auf der B10

Am Donnerstag gegen 12:40 Uhr ereignete sich kurz nach dem Hardt- und Schönbühlhof ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 10. Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer musste an der roten Ampel auf Höhe der Landesstraße 1138 anhalten. Vermutlich sah dies eine 40-jährige Hyundai-Lenkerin zu spät, weshalb sie wohl nahezu ungebremst in das Heck des Mercedes prallte.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Hyundai-Fahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden. Hierbei kam es in beide Fahrtrichtungen zu größeren Rückstauungen.