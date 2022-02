Ertingen – Fußgängerin verletzt zurückgelassen

Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Verkehrsunfall, der sich gegen 9.30 Uhr in der Riedlinger Straße in Ertingen ereignet haben soll. Eine 71-Jähriger berichtete später der Polizei, sie sei zu dieser Zeit zu Fuß dort unterwegs gewesen. Die Frau überquerte die Straße und trat auf den Gehweg. Aus der Krähbrunnenstraße kam ein heller Mercedes, der nach rechts in die Riedlinger Straße abbog.

Der Pkw fuhr dabei mit den rechten Rädern auf dem Gehweg, weshalb sich die Seniorin erschrak und zu Boden stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen und suchte selbst einen Arzt auf. Der Autofahrer aber sei ohne anzuhalten weitergefahren. Jedoch haben Zeugen des Unfalls angehalten, die der Verletzten geholfen haben. Die Polizei ermittelt jetzt um herauszufinden, wer den Verkehrsunfall verursacht hat. Dazu bitten die Ermittler weitere Zeugen des Unfalls sich unter der Telefon-Nr. 07371/9380 zu melden. Bei dem mutmaßlichen Verursacherfahrzeug soll es sich um einen hellblauen Mercedes B-Klasse handeln. Am Steuer saß eine männliche Person.

„Hinschauen, helfen, melden“ sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion „Stopp der Unfallflucht“ dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb lobt die Polizei ausdrücklich das Verhalten der Zeugin. Sie habe Verantwortung übernommen und sich gekümmert.