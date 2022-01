Leinfelden-Echterdingen: Auseinandersetzung endet mit Schlägen

Vor einem Einkaufsmarkt in Leinfelden ist es am Samstagnachmittag kurz nach 16.00 Uhr zu einem Vorfall gekommen, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten haben. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zunächst zwei Männer und eine Frau vor dem Einkaufsmarkt in der Maybachstraße verbal in Streit.

Im weiteren Verlauf schlugen die Personen mit Fäusten aufeinander ein. Sie konnten jedoch von anwesenden Passaten getrennt werden. Auch die Frau soll Schläge abbekommen haben und beleidigt worden sein.

Die hinzugerufene Polizei Filderstadt, Telefon 0711/70913, hat die Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. (pol/gm)