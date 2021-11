Sersheim: Totalschaden – Berauschter Fahrer prallt beim Abbiegen gegen Straßenlaterne

Am Montag gegen 06:45 Uhr kollidierte ein 21-jähriger Opel-Fahrer beim Abbiegen von der Horrheimer Straße in die Lindenstraße in Sersheim alleinbeteiligt mit einer Straßenlaterne.

Der Opel musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Vermutlich hatte der junge Fahrer seine Geschwindigkeit nicht angepasst und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen.