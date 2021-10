Erligheim: 15-Jährige an Bushaltestelle sexuell belästigt

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr setzte sich ein Unbekannter auf einer Bank der Bushaltestelle in der Löchgauer Straße in Erligheim neben eine 15-jährige und berührte sie unsittlich.

Das Mädchen flüchtete sofort in Richtung einer nahegelegenen Bäckerei. Der Unbekannte soll 175cm bis 180cm groß und zwischen 40-50 Jahren alt sein. Er soll eine normale Statur und kurze dunkle Haare haben und trug zum Tatzeitpunkt eine Jeanshose und eine Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 11 00225, entgegen.