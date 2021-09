Stuttgart-Mitte: 24-Jährige sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Freitagabend (10.09.2021) an der Steinstraße eine 24 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 24-Jährige war gegen 23.00 Uhr zusammen mit ihrer Schwester in der Steinstraße in Richtung Eberhardstraße unterwegs, als ihr auf Höhe eines Parkhauses der Täter unvermittelt an das Gesäß fasste.

Als sie den Mann zur Rede stellte und die Polizei alarmierte, flüchtete dieser in Richtung Rotebühlplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos.

Der Tatverdächtige soll zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß sein und schwarzgraue kurze Haare, einen schwarzgrauen Bart sowie braune Augen gehabt haben. Er trug hellblaue Jeans, ein dunkelblaues Polo-Shirt und eine schwarze Umhängetasche. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden. (pol/ml)