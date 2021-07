Backnang: Mann im psychischem Ausnahmezustand zeigte Hitlergruß

Ein 31-jähriger Mann befand sich am Mittwochabend in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde letztlich von der Polizei einer Fachklinik zugeführt. In seinem Zustand ging er gegen 20.30 Uhr bedrohend eine Frau an, die in der Röntgenstraße parkte und gerade dabei war, von ihrem Fahrzeug wegzugehen.

Der 31-Jährige war verbal aggressiv, beleidigte auf rassistische Art und Weise die Autofahrerin und bespuckte ihr Auto.

Zudem habe er den Hitlergruß gezeigt. Der Tatverdächtige wurde nach dem Vorfall zu Hause von der Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls oder Passanten, die möglicherweise ebenfalls von dem Tatverdächtigen am Mittwochabend angegangen wurden, werden gebeten sich mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07151/9500 in Verbindung zu setzen. (pol/mp)