Herrenberg: Unbekannte schlagen 16-Jährigen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei unbekannte Personen, die am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in einer Unterführung zwischen dem Bahnhofs Herrenberg und einem Einkaufsmarkt einen 16 Jahre alten Jugendlichen schlugen.

Der 16-Jährige befand sich gemeinsam mit einem Bekannten in der Unterführung und ging in Richtung des Einkaufsmarkts. Die beiden unbekannten Täter sprachen sie an und fragten, ob sie etwas suchen würden. Als die beiden Angesprochenen dies verneinten, schlug einer der Täter dem 16-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Beide Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Stadtmitte.

Die Unbekannten wurden folgendermaßen beschrieben: Beide etwa 16 bis 19 Jahre alt. Derjenige, der zuschlug, soll zwischen 180 und 185 cm groß und schlank sein. Er trug eine rote Jogginghose, ein helles Oberteil und eine dunkelblaue Mütze. Die zweite Person hat kurze, dunkle, lockige Haare und dürfte eine Tätowierung auf einem Handrücken tragen. Beide Tatverdächtigen wurden als südländische Typen bezeichnet. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet Zeugen sich zu melden.