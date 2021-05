Steinenbronn: Ein Unglück kommt selten allein

Am Mittwoch führte ein 33-Jähriger gegen 16 Uhr Arbeiten in seinem Garten durch. Hierbei schlug er sich mit einem Hammer so unglücklich auf den Daumen, dass dieser stark anschwoll und er sich zur Versorgung der Wunde zu seinen Eltern fahren wollte.

Kurz nachdem er sich in sein Pkw gesetzt und diesen gestartet hatte, wurde er ohnmächtig. Der VW fuhr derweil selbstständig weiter und streifte nach wenigen Metern einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Dacia. Der VW rollte weiter und kam erst an einer Betonsäule und dem Gartenzaun neben einer Hofeinfahrt zum Stehen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde zudem so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden am VW wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeughalter des Dacia beklagt einen Schaden von etwa 1500.- Euro. Der Pechvogel ist wohlauf, der verletzte Daumen wurde noch am Unfallort von einem Rettungsdienst versorgt. (pol/mk)