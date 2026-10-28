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Gastrocheck: Lokal „Bosporus“ in Leonberg

Okt. 28, 2026
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Hier bekommt man leckeres Fleischspieße vom Grill, Salate und leckeren türkischen Tee. 

Von Alexander Kappen

Leonberg. Gegenüber vom Einkaufszentrum „Leo-Center“ befindet sich das türkische Lokal „Bosporus“. Hier ist der Reporter eingekehrt. Einfache Tische, einfache Stühle und wenige Bilder an der Wand, dennoch fühlt es sich gemütlich an beim gedämpfter türkischer Volksmusik.  

Der Reporter bestellte sich einen Lammspieß vom Grill, Reis und Zwiebel dazu, türkischer Dip als Nachtisch einen Milchreis mit Pistazienkruste und zwei türkische Tee „Tschai“.

Der Service redet nicht viel, ist aber höflich und bringt die Speisen zügig an den Tisch. Mit unter 30 Euro kommt man hier auch günstig davon.

Das Fleisch schmeckt wie vom Grill eben sehr lecker… Dazu der Reis ein Salat. Top!

Das Lokal ist mit wenigen Gästen gefüllt, die aber alle sehr zufrieden wirkten. Das Lokal ist Teil der „türkischen Meile“ in Leonberg-Mitte. Hier gibt es eben viel Konkurrenz kulinarischer Natur.

Essen: 5 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

Bosporus Grill & Restaurant, Leonberger Str. 97 in Leonberg

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