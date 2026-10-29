Filmtipps: Nochmal 2 Perlen für den Feierabend  

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Der Reporter stellt hier nochmal einen Film und eine Serie vor, die er für super sehenswert hält. Beides auf Netflix zu sehen, das man schon für rund 10 Euro im Monat abonnieren kann.

Von Alexander Kappen

Thriller „Wheelman“ von 2017. Eine wilde Fahrt durch die Nacht. Die typische Thriller-Perspektive. Wenige Akteure, wenige Locations, aber maximale Spannung.

Ein Fluchtwagenfahrer nimmt 2 Bankräuber mit, doch der Raub geht schief. 2 Personen geben sich über das Telefon als Auftraggeber aus und der Fahrer muss entscheiden wem er mehr glaubt.

Es ist ein Revierkampf, in den „der Fahrer“ (Frank Grillo) eben der „Wheelman“ = „Reifenmann“ hinein geraten ist und irgendwie wieder rauskommen will. Denn er will seine Familie wieder sehen…

Schießereien, es gibt Tote, Blut ist im Auto verspritzt, von der ersten Sekunde an bis zum Ende keine Verschnaufpausen…

Und eine 13-jährige Tochter, die genauso viel Fahrtalent wie ihr Vater hat, wirklich super sehenswert!

Der Trailer ist auf englisch nicht auf Deutsch zu bekommen.

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Wer gute Laune erleben will, für den empfiehlt der SJ Filmkritiker den Klassiker „Hangover“. Der Filmtester schaute sich vor kurzem alle 3 Teiler hintereinander an und die Filme sind immer wieder sehenswert, das zeichnet richtig gute Filme aus…

Zwei Tage vor seiner Hochzeit fährt Doug (JUSTIN BARTHA) mit seinen Freunden Phil und Stu (BRADLEY COOPER und ED HELMS) und seinem zukünftigen Schwager Alan (ZACH GALIFIANAKIS) nach Las Vegas, um richtig einen draufzumachen:

Weil die drei einen totalen Filmriss haben und die Zeit knapp wird, versuchen sie die fatalen Ereignisse der vergangenen Nacht zu rekonstruieren: Doch mit jedem Puzzleteil, das sie finden, wird deutlicher, wie tief sie wirklich im Schlamassel stecken. Superlustig!

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