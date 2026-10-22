Straftaten in Baden-Württemberg: Sexualstraftaten auf Zehnjahreshoch

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In Baden-Württemberg ist die Zahl der rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilungen 2025 leicht zurückgegangen, während bei Sexualstraftaten ein deutlicher Anstieg verzeichnet wurde. Besonders stark wuchsen die Verurteilungen wegen des Umgangs mit kinderpornografischen Inhalten, während die Zahlen bei Drogendelikten im Zuge der veränderten Cannabis-Gesetzgebung deutlich sanken.

Dirk Meyer (kai)

Die Strafverfolgungsstatistik für 2025 zeigt gegenläufige Entwicklungen in mehreren Bereichen der Kriminalität. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichte die Zahlen am 20. Oktober 2026. Nach drei Jahren mit moderaten Zuwächsen sank die Gesamtzahl der rechtskräftigen Verurteilungen gegenüber 2024 um 1,1 Prozent. In einzelnen Deliktsgruppen veränderten sich die Zahlen jedoch erheblich.

Sexualstraftaten erreichen höchsten Stand seit zehn Jahren

Die Zahl der Verurteilungen wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stieg 2025 um 10,4 Prozent auf insgesamt 1.936 Fälle. Damit wurde der höchste Wert im Zehnjahresvergleich erreicht. Zu dieser Kategorie gehören unter anderem Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung sowie Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten.

Besonders deutlich fiel der Anstieg beim sexuellen Missbrauch von Kindern aus. Hier nahm die Zahl der Verurteilungen um 15,9 Prozent auf 255 zu. Damit wurde der bisherige Höchststand von 248 Verurteilungen aus den Jahren 2020 und 2021 übertroffen. Anders entwickelte sich die Zahl der Verurteilungen wegen Vergewaltigung, die gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozent zurückging.

Ein wesentlicher Teil der Entwicklung entfällt auf Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten. 2025 wurden in diesem Bereich 712 Menschen rechtskräftig verurteilt, 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2016 hatte die Zahl noch bei 203 gelegen. Damit haben sich die Verurteilungen innerhalb von neun Jahren mehr als verdreifacht. Sie machten 2025 mehr als ein Drittel aller Verurteilungen wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aus.

KI-generierte Missbrauchsbilder stellen Ermittler vor neue Aufgaben

Neben der zunehmenden Zahl entsprechender Verurteilungen rückt der Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Erstellung sexualisierter Darstellungen von Kindern stärker in den Fokus. Solche Bilder können inzwischen so realitätsnah wirken, dass sie sich nur schwer von Aufnahmen tatsächlicher Missbrauchshandlungen unterscheiden lassen.

Nach Paragraf 184b des Strafgesetzbuches sind sowohl bestimmte Darstellungen tatsächlicher sexueller Handlungen mit Kindern als auch wirklichkeitsnahe Darstellungen strafbar. Das gilt auch für entsprechende KI-generierte Inhalte. Die technische Entwicklung erschwert jedoch die Ermittlungsarbeit: Behörden müssen prüfen, ob hinter einem Bild ein tatsächlicher Missbrauch steht oder ob es künstlich erzeugt wurde.

Dabei hat die Aufklärung mutmaßlicher realer Missbrauchsfälle besondere Bedeutung. Werden künstlich erzeugte Bilder fälschlicherweise als echte Aufnahmen eingestuft, können Ermittlungsressourcen gebunden werden, die andernfalls für den Schutz betroffener Kinder zur Verfügung stünden. Zugleich bleibt die Frage relevant, in welchem Umfang künstlich erzeugte Inhalte mit tatsächlichen Missbrauchstaten zusammenhängen.

Cannabis-Reform verändert die Statistik der Drogendelikte

Bei Verurteilungen nach dem Betäubungsmittelgesetz zeigt sich ein deutlicher Rückgang. Die Zahl sank 2025 insgesamt um 26 Prozent. Bei Erwachsenen betrug das Minus 21,7 Prozent, bei Heranwachsenden 54,5 Prozent und bei Jugendlichen 77,6 Prozent.

Als wesentliche Ursache gilt die Cannabis-Reform vom 1. April 2024. Seitdem fällt Cannabis nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz, sondern wird durch eigene gesetzliche Regelungen erfasst. Erwachsene dürfen unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 50 Gramm Cannabis zu Hause und bis zu 25 Gramm außerhalb der eigenen Wohnung besitzen sowie bis zu drei Pflanzen anbauen.

Erstmals wurden 2025 Verurteilungen nach dem Konsumcannabisgesetz gesondert ausgewiesen. Insgesamt gab es 1.498 solcher Verurteilungen, darunter 1.269 Erwachsene, 158 Heranwachsende und 71 Jugendliche. Hinzu kamen zwei Verurteilungen nach dem Medizinal-Cannabisgesetz.

Zusammengenommen wurden 4.712 Menschen nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Konsumcannabisgesetz oder dem Medizinal-Cannabisgesetz verurteilt. Zum Vergleich: 2023 waren allein nach dem Betäubungsmittelgesetz noch 7.744 Verurteilungen registriert worden.

Folgend die komplette Statistik Verurteilungen 2025