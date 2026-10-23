Winterflugplan Flughafen Stuttgart: Neue Ziele und mehr Verbindungen in die Sonne

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Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und der Herbst Stuttgart zunehmend grau erscheinen lässt, wächst die Sehnsucht nach Sonne, Wärme und neuen Reisezielen. Passend dazu bringt der Winterflugplan 2026/27 neue Verbindungen nach Kairo, Marrakesch und Boa Vista sowie zahlreiche Flüge in beliebte Urlaubsregionen – trotz eines insgesamt kleineren Flugangebots.



Dirk Meyer (kai)

Kairo neu im Programm, Dubai häufiger erreichbar

Mit der Umstellung auf die Winterzeit beginnt am Sonntag, 25. Oktober 2026, der neue Winterflugplan der Airlines. Bis Samstag, 27. März 2027, umfasst das vorläufige Programm rund 22.000 Starts und Landungen. Damit fällt das Angebot nach aktueller Planung um 12,5 Prozent geringer aus. Zu den wichtigsten Reisezielen zählen weiterhin die Türkei, Spanien und Ägypten, die auch in der kalten Jahreszeit zahlreiche Urlauber anziehen.

Eine Neuerung gibt es bei Eurowings: Die Fluggesellschaft nimmt Kairo in den Flugplan auf und verbindet den Flughafen zweimal wöchentlich mit der ägyptischen Hauptstadt. Die Metropole am Nil bietet unter anderem Zugang zum neuen Ägyptischen Museum sowie zu den berühmten Pyramiden von Gizeh. Darüber hinaus kehren die Verbindungen nach Amman, der Hauptstadt Jordaniens, und in die saudi-arabische Hafenstadt Jeddah zurück.

Auch Dubai bleibt ein wichtiger Bestandteil des Angebots. Ab Anfang November wird die Stadt viermal pro Woche angeflogen. Weitere Ziele von Eurowings sind Rom, Hurghada am Roten Meer und Marrakesch in Marokko. Damit reicht das Streckennetz von europäischen Städtereisen bis zu Fernzielen, die vor allem in den Wintermonaten gefragt sind.

Sonne auf den Kanaren und am Roten Meer

Für Reisende, die dem winterlichen Wetter entkommen möchten, halten mehrere Fluggesellschaften Verbindungen zu Urlaubszielen in südlichen Regionen bereit. Condor fliegt nach Teneriffa und Las Palmas auf den Kanarischen Inseln sowie nach Hurghada in Ägypten. Über den Jahreswechsel sind für diese Strecken zusätzliche Flüge vorgesehen. Das erweitert die Auswahl für Reisende, die ihre Ferien rund um Weihnachten und den Jahresbeginn planen.

TUIfly ergänzt das Angebot mit Verbindungen zu mehreren Inseln im Atlantik. Dazu gehört Boa Vista auf den Kapverden, ebenso wie Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura. Die Inseln zählen zu den Zielen, die auch während der europäischen Wintermonate für Urlaub am Meer infrage kommen.

Sun Express setzt im Winterflugplan besonders auf die türkische Mittelmeerküste. Zahlreiche Flüge führen nach Antalya, das neben Stränden auch Hotels und touristische Einrichtungen bietet, die außerhalb der klassischen Sommersaison geöffnet sein können. Die Türkei bleibt damit ebenso wie Spanien und Ägypten ein Schwerpunkt des saisonalen Flugangebots.

Vom arktischen Norden bis zu internationalen Drehkreuzen

Nicht alle Verbindungen führen in wärmere Regionen. Eurowings bietet auch Flüge nach Stockholm und Tromsø an. Während die schwedische Hauptstadt mit Kultur und Museen ein Ziel für Städtereisen ist, liegt Tromsø weit im Norden Norwegens und ermöglicht Reisen in die arktische Region.

Scandinavian Airlines (SAS) verbindet den Flughafen zudem mit Kopenhagen und Oslo. Beide Städte bieten auch im Winter kulturelle Angebote und Freizeitmöglichkeiten. Damit umfasst der Flugplan sowohl klassische Sonnenziele als auch Reiseziele im Norden Europas.

Neben den touristischen Strecken bleiben wichtige internationale Umsteigeflughäfen mehrfach täglich erreichbar. Dazu zählen Amsterdam, Istanbul, London, München, Warschau, Wien und Zürich. Über diese Drehkreuze bestehen Anschlussmöglichkeiten zu den weltweiten Streckennetzen der jeweiligen Fluggesellschaften. Die Verbindungen sichern damit auch während des Winterflugplans den Zugang zu zahlreichen internationalen Reisezielen.