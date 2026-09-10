Gastrocheck: Casa Eltinger Hof in Leonberg

Symboldbild: Erdemdindar / Pixabay / CC0

Hier im Eltinger Industriegebiet sitzt man schön ruhig auf der Außenterrasse oder drinnen. Das holzlastige Ambiente wird durch schöne Bilder aus Italien verschönert.

Von Alexander Kappen

Leonberg. Der Juniorchef flitzt als Servicekraft durch das Lokal und ersetzt so gefühlt drei „Kellner“ auf einmal. In der Küche steht noch eine ältere Dame, sodass das Lokal von zwei Personen geführt wird. So lassen sich Personalkosten sparen und das geht natürlich nur, wenn alle Mitarbeiter „auf Zack“ sind.

Das Ambiente ist einfach gehalten aber die schönen Bilder mit Motiven aus Italien wie eine Frau mit Hut am Strand sorgen für gemütliche Atmosphäre.

Sonntag ist Ruhetag und Samstag nur abends geöffnet. Montag bis Freitag versorgt man vormittags und nachmittags die hungrigen Gäste mit leckeren mediterranen Speisen. Hertichstraße 30 lautet die Adresse in Leonberg-Eltingen.

Pastagerichte, Pizzen (günstige 12 bis 14 Euro), leckere Salate und italienische Limonaden stehen auf der Speisekarte. Diese ändert sich jede Woche, was für Abwechslung und frische Speisen steht. Sehr netter Wirt !

Casa Eltinger Hof – Mediterrane Küche, Pizza & Pasta

Ambiente: 4 Sterne

Essen: 5 Sterne

Service: 5 Sterne