25 000 Besucher waren da: Radrennen „Red Bull Stuttgart Cerro Abajo“ 

Am Samstag und Sonntag war die Rennserie zu Gast. Die Radler rasten auf dem Mountain Bike durch Stuttgart und seine Stäffele.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Es war eine Deutschland Premiere – die Rennserie „Red Bull Stuttgart Cerro Abajo“ war vergangenes Wochenende in Stuttgart zu Gast. „Urban Downhill Mountainbike“ heißt die Radsport-Art.

Das Rennen startete am Teehaus. Dann führte das Rennen über den Wilhelmsplatz mit Blick auf den Kessel. Es ging weiter über den Bopser, durchs Heusteigviertel bis in die Innenstadt.

35 Fahrer gingen an den Start. Die 22. Ausgabe der Rennserie „Red Bull Cerro Abajo“ bestand aus einzelnen Starts der Fahrer, die gegen die Uhr ankämpften. Es gab viele Sprünge und auch einzelne Hindernisse zu überwinden.

Der Zeitplan – Red Bull Stuttgart Cerro Abajo 2026