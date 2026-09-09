Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Kolumne: Unterwegs mit dem E-Scooter  

Sep. 9, 2026
Pixabay / CC0 / Rabenspiegel

Der Reporter hat sich auch einen zugelegt: Einen E-Scooter, den er immer fleißig elektrisch auflädt. So hofft er mal durch die Stuttgarter Innenstadt zu gelangen ohne teures Benzin zu tanken und ohne von Baustellen und Verkehr aufgehalten zu werden.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Zurzeit übt er noch auf Radwegen mit seinem neuen E-Roller. Dabei wird er von fast allen überholt. Aber neulich hatte er ein Erfolgserlebnis. Ein älterer Herr mit einem alten Dreigangrad kam einfach nicht hinterher und war noch langsamer unterwegs als der E-Scooter des Reporters. Ein Grund zum kurzzeitigen Jubeln für den Wortakrobaten…

Nun weiß der Reporter, dass es Unterschiede bei den Scootern in Sachen Geschwindigkeit gibt. Manche fahren in der Ebene nur 15 km/h, manche die erlaubten 22 km/h und manche ältere Modelle sogar 30… Dies hatte ihm ein Bekannter erzählt.

Natürlich muss man mit den Zweirädern aufpassen. Denn bei einem Unfall ist man das schwächste Glied in der (Straßen)Nahrungskette. Einen Helm hat sich der Reporter noch nicht zugelegt. Kommt aber eventuell noch falls er sich entschließt damit mal die Stuttgarter Innenstadt unsicher zu machen…

Früher war er gegen die Dinger eingestellt, jetzt findet er sie super: E-Scooter, let´s go!

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Die Volltreffer Teil 2  

Sep. 8, 2026
Journal Magazin Topnews

Perkins Park will zum House-Hotspot werden

Sep. 7, 2026
Journal Magazin Topnews

MS Wilhelma wird zum Hip Hop Schiff

Sep. 4, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Kolumne: Unterwegs mit dem E-Scooter  

9. September 2026
Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Die Volltreffer Teil 2  

8. September 2026
Journal Magazin Topnews

Perkins Park will zum House-Hotspot werden

7. September 2026
Journal Magazin Topnews

MS Wilhelma wird zum Hip Hop Schiff

4. September 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen