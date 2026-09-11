Stuttgart Journal

Journal

Neueröffnung: Chahaus Atelier in Königsbau Passage

Sep. 11, 2026
PewNguyen / Pexels

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Seit dem 1. Juli diesen Jahres gibt es hier im zweiten Stock der Königsbau Passagen das „Chahaus Atelier“. Im Atelier kann man neben Grüntee und Milchvarianten auch Kaffeegetränke wie Espresso, Caramel Latte Macchiato oder Banana Bread Café Latte genießen.

Dazu gibt das Atelier Workshops zu unterschiedlichen Themen wie Blumenarrangements oder Keramik, die man besuchen kann. Termine findet man auf der Homepage des Cafés.

Von außen fällt der grüne Anstrich ins Auge. Drinnen wird es gemütlich. Vor dem Laden gibt es einige Stühle. Salted-Vanilla-Matcha und andere Grüntee-Kreationen werden hier angeboten.

Bärenstr. 5, Stuttgart-Mitte www.instagram.com/chahaus.atelier

Öffnungszeiten: Mo-Sa 11-19, So 12-18 Uhr

Ähnlicher Beitrag

Journal Regiotainment

Gesund durch den Schulstart: Was Stuttgarter Familien jetzt beachten sollten

Sep. 11, 2026
Journal Magazin Topnews

25 000 Besucher waren da: Radrennen „Red Bull Stuttgart Cerro Abajo“ 

Sep. 10, 2026
Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Casa Eltinger Hof in Leonberg

Sep. 10, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Regiotainment

Gesund durch den Schulstart: Was Stuttgarter Familien jetzt beachten sollten

11. September 2026
Journal

Neueröffnung: Chahaus Atelier in Königsbau Passage

11. September 2026
Journal Magazin Topnews

25 000 Besucher waren da: Radrennen „Red Bull Stuttgart Cerro Abajo“ 

10. September 2026
Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Casa Eltinger Hof in Leonberg

10. September 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen