Neueröffnung: Chahaus Atelier in Königsbau Passage

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Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Seit dem 1. Juli diesen Jahres gibt es hier im zweiten Stock der Königsbau Passagen das „Chahaus Atelier“. Im Atelier kann man neben Grüntee und Milchvarianten auch Kaffeegetränke wie Espresso, Caramel Latte Macchiato oder Banana Bread Café Latte genießen.

Dazu gibt das Atelier Workshops zu unterschiedlichen Themen wie Blumenarrangements oder Keramik, die man besuchen kann. Termine findet man auf der Homepage des Cafés.

Von außen fällt der grüne Anstrich ins Auge. Drinnen wird es gemütlich. Vor dem Laden gibt es einige Stühle. Salted-Vanilla-Matcha und andere Grüntee-Kreationen werden hier angeboten.

Bärenstr. 5, Stuttgart-Mitte www.instagram.com/chahaus.atelier

Öffnungszeiten: Mo-Sa 11-19, So 12-18 Uhr