Filmtipps: Die Volltreffer Teil 2  

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Der Reporter stellt hier nochmal einen Film und eine Serie vor, die er für super sehenswert hält. Der Film hat von anderen Usern eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen erhalten, was für die Qualität des Movies und das Film(selektions)talent des Reporters spricht. Die Serie kommt aus dem koreanischen Raum und ist (noch) relativ unbekannt.

Allerdings hält der Reporter es auch für sehr spannend und lohnenswert, mal den asiatischen Filmmarkt unter die Lupe zu nehmen. Gerade Korea sticht hier hervor und orientiert sich dabei stark an europäischen und amerikanischen Filminhalten und ist dadurch sehr leicht anzuschauen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Die purpurnen Flüsse“ auf Amazon Prime: Ein Klassiker und super spannend und super viel Tempo in der Handlung. So ein bißchen ein Filmrausch, denn von Anfang bis Ende klebt man als Zuschauer an der Leinwand, denn es gibt so gut wie keine Verschnaufpausen in dem französischen Thriller.

Die Hauptrolle hat der französische Superstar Jean Reno (auch bekannt aus Mission Impossible 1 und vielen anderen Blockbustern). Tolle Bilder aus den Alpen (u.a. mit Hubschrauber), Klettern in den Gletschern, und coole Kampfszenen, denn Ermittler Nummer 2 legt eine Karate Show hin gegen eine Jugendgang… Keine Zeit zum Verschnaufen wirklich französisches Kino vom Allerfeinsten… Die Leichen sind verstümmelt aber es wird nicht verherrlicht, es geht eher um das Wertesystem der Uni.

Der Film besteht aus zwei Handlungslinien, die aus den Ermittlungen der beiden Kommissare bestehen. In der Mitte des Films laufen beide Ermittlungen zusammen, denn die Kommissare treffen sich am selben Ort, zu dem sie ihre Ermittlungen geführt haben. Von nun an ermitteln die beiden gemeinsam an der Elite-Uni in den französischen Bergen. Hier werden die Studierenden und die Professoren seit Jahrhunderten untereinander vermählt um die wertvollen Blutbahnen also die intelligenten Gene nicht zu verfälschen und zu schwächen. Deshalb der Titel „Die purpurnen Flüsse“. Ein Opfer dieser „Genmanipulation“ rächt sich an den Uni-Mitarbeitern und killt einen nach dem anderen…

Trailer:

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„A Model Family“ („Eine Vorzeigefamilie“) auf Netflix. Sehr spannend, dabei aber auch amüsant – Westliche Automarken, zudem hat jeder 2. in der Serie eine Zigarette im Mund. Man fühlt sich erinnert an amerikanische und europäische Filme. Coole Sprüche sind natürlich auch vorhanden. Die koreanische Krimi-Serie handelt von einem jungen Familienvater, der auf dem Heimweg mit dem Auto am Straßenrand anhält und dabei von einem anderen Auto gerammt wird. Es handelt sich um zwei tote Gangster, die einen Sack voller Geld dabei haben.

Er nimmt den Sack voller Geld mit und vergräbt die Leichen in seinem Garten! Damit fangen die Abenteuer an. Denn nun tauchen in seiner Wohnanlage die Gangster auf, die das Geld vermissen und auch die Polizei, denn einer der toten Gangster war ein Undercover-Cop.

Der Familienvater hat zudem noch Stress mit seiner Ehefrau, einen Sohn mit kaputtem Herz (benötigt ein Spenderherz und damit viel Geld) und eine Tochter in der Pubertät, die das auch extrem auslebt (Verschwindet spurlos für einige Zeit und ist bockig beim Familien-Essen).

Trailer: Die Serie ist in deutsch !

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