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Perkins Park will zum House-Hotspot werden

Sep. 7, 2026

Es läuft nicht so rund gerade für die Stuttgarter Clubs. Die Leute sparen und kaum noch einer haut so „richtig auf den Putz“ und gibt für eine Clubnacht 100 Euro oder dergleichen aus. Deshalb will sich der Club am Killesberg neu erfinden.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Perkins Park soll zum internationalen House-Hotsport werden. Djs aus aller Welt sollen hier herkommen und Electro-Musik auflegen. So erhofft man sich wieder mehr Gäste.

Der Reporter tanzte hier früher immer Mittwochs ab bei der Studentennacht gab es Getränke für ein Euro und freien Eintritt. Die Gästeschlange reichte bis auf die Straße.

Zurzeit gibt es den „Älternabend „wo Eltern mit Kids willkommen sind. Der Perkins Park war schon immer flexibel wenn es um neue Besucher ging.

Auch die griechische Nacht war legendär und super besucht. Der Reporter hat hier auch schon Clubfotos machen dürfen.

Ein edler Club mit tollem Außenbereich. Das Stuttgart Journal wünscht viel Erfolg, denn der Perkins Park ist ein Stück Stuttgarter Tradition.

Mehr Informationen: Perkins Park

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