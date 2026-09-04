MS Wilhelma wird zum Hip Hop Schiff

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Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Am 10. September geht es rund auf der MS Wilhelma: die vier Elemente des Hip Hop steigen dann hier: Freestyle-Turnier, eine Open-Mic-Session, Dance-Battle und gesprayt wird natürlich auch.

„Benztown Battle Ship“ nennt sich die MS Wilhelma dann für einen Tag. Die vier Nachwuchs Rapper aus Stuggitown Hannsi Weber, Brian Lauer, Max Voigt und Valentin Hansa stemmen das Ding.

Das Benztown Battle Ship ist ein kooperatives Event der Stuttgarter Hip-Hop-Plattformen 0711 Benztownstorys und Battle den Süden.



Am 10. September 2026 verwandeln zwei der größten Hip-Hop-Organisationen Stuttgarts den Neckar Käpt’n in eine schwimmende Bühne für urbane Kultur.



Gemeinsam schafft man einen coolen Abend für alle Hip-Hop-Anhänger und präsentiert die Vielfalt der Stuttgarter Szene.

Hier noch ein Video aus unserem Video Kanal vom Hip Hop Freestyle an der Treppe:

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