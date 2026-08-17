Sektionaltore im Trend: Automatisierung und Sicherheit bei Neubau und Sanierung

Nano Banana2

Ob Einfamilienhaus, Tiefgarage oder Gewerbehalle: Bei Neubau und Sanierung rücken Garagen- und Hoftore in Baden-Württemberg stärker in den Blick als früher. Was lange als reines Zweckbauteil galt, wählen Bauherren inzwischen nach Kriterien wie Einbruchschutz, Wärmedämmung und Bedienkomfort aus. Im Zentrum steht dabei eine Torart, die im privaten wie im gewerblichen Bereich immer häufiger verbaut wird: das Sektionaltor. Ein Überblick, was moderne Toranlagen heute leisten – und worauf es bei Planung und Montage ankommt.

Warum Toranlagen bei Neubau und Sanierung wichtiger werden

Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen spielt Energieeffizienz eine wachsende Rolle. Gerade bei Garagen, die direkt ans Wohnhaus angrenzen, kann ein schlecht gedämmtes Tor zur Wärmebrücke werden: Heizwärme entweicht, die angrenzenden Räume kühlen aus. Wer saniert, tauscht daher häufig nicht nur Fenster und Haustür, sondern denkt das Garagentor gleich mit.

Zum anderen steigen die Sicherheitsansprüche. Die Garage dient in vielen Häusern als zweiter Zugang – nicht selten führt eine Verbindungstür direkt ins Wohngebäude. Ein instabiles oder veraltetes Tor kann damit zum Schwachpunkt werden. Hinzu kommt der Komfortfaktor: Wer täglich ein- und ausfährt, möchte das Tor nicht bei Regen und Dunkelheit von Hand öffnen.

Auch im Gewerbe hat sich der Blick auf Tore verändert. Hallen- und Werkstatttore sind dort oft den ganzen Tag in Betrieb. Entsprechend wichtig sind Verschleißfestigkeit, schnelle Reparaturmöglichkeiten und die Einhaltung gesetzlicher Prüfpflichten. Das Tor ist damit kein Nebenthema mehr, sondern ein Bauteil, das Bauherren und Betreiber frühzeitig in die Planung einbeziehen.

Ein weiterer Punkt ist der Austausch im Bestand: Viele Garagen in der Region stammen noch aus einer Zeit, in der ein einfaches Kipptor völlig ausreichte. Fällt es altersschwach aus, stehen plötzlich Entscheidungen zu Dämmung, Antrieb und Sicherheitsausstattung an, mit denen sich Eigentümer früher nicht beschäftigen mussten.

Was ein Sektionaltor leistet – Aufbau, Dämmung und Sicherheit

Das Sektionaltor unterscheidet sich grundlegend von älteren Torarten. Während ein klassisches Schwingtor als ein einziges großes Blatt nach oben ausschwingt, besteht ein Sektionaltor aus mehreren waagerechten Sektionen, die über Scharniere miteinander verbunden sind. Beim Öffnen gleiten diese Sektionen auf Führungsschienen senkrecht nach oben und dann waagerecht unter die Decke. Das bringt gleich mehrere praktische Vorteile: Das Tor schwingt nicht aus, Fahrzeuge können direkt davor parken, und die gesamte Breite der Öffnung bleibt nutzbar. Gerade bei kurzen Einfahrten oder Garagen direkt an der Straße ist das ein spürbarer Gewinn an Platz.

Für die Wärmedämmung sind die Paneele entscheidend. Moderne Sektionaltore bestehen aus isolierten Stahlpaneelen, die je nach Ausführung in unterschiedlichen Stärken gefertigt werden. Je dicker das Paneel, desto besser in der Regel die Dämmwirkung – ein Punkt, der besonders bei Garagen mit Hausanschluss oder bei beheizten Werkstatthallen ins Gewicht fällt. Dichtungen an den Sektionsfugen und am Boden reduzieren zusätzlich Zugluft und Feuchtigkeit.

Auch in puncto Sicherheit hat die Bauweise Vorteile. Die Sektionen laufen beidseitig in stabilen Schienen, was das Aufhebeln erschwert. In Kombination mit einem elektrischen Antrieb, der das Tor in geschlossener Position blockiert, entsteht eine Barriere, die deutlich mehr Widerstand bietet als ein einfaches Kipptor. Für große Öffnungen im Gewerbebereich kommen verstärkte Industrie-Sektionaltore zum Einsatz, die auf häufige Öffnungszyklen ausgelegt sind.

Als Alternative für sehr niedrige Stürze oder besonders beengte Deckenverhältnisse gilt das Rolltor, bei dem sich der Torbehang auf einer Welle aufwickelt. Es benötigt kaum Platz unter der Decke, erreicht bei der Dämmung aber in der Regel nicht das Niveau eines isolierten Sektionaltors.

Automatisierung und Smart-Home-Anbindung im Alltag

Den größten Komfortgewinn bringt der elektrische Antrieb. Per Handsender lässt sich das Tor aus dem Auto heraus öffnen; ein Codetaster an der Außenwand ermöglicht den Zugang per Zahlencode – praktisch etwa für Familienmitglieder ohne Schlüssel. Neuere Antriebe lassen sich zusätzlich per Smartphone-App steuern. Wer unterwegs ist, kann prüfen, ob das Tor geschlossen ist, und es notfalls aus der Ferne betätigen. Zur Sicherheitsausstattung gehört außerdem eine Hinderniserkennung, die das Tor stoppt, sobald etwas im Schließbereich liegt – bei kraftbetätigten Toren ist eine solche Absicherung ohnehin vorgeschrieben.

Damit hält die Hausvernetzung auch in der Garage Einzug: Torantriebe lassen sich in gängige Smart-Home-Systeme einbinden, etwa um das Tor beim Verlassen des Hauses automatisch zu schließen oder den Status in einer zentralen App anzuzeigen. Fachbetriebe raten allerdings dazu, Vernetzung und Antrieb von Anfang an gemeinsam zu planen, statt Komponenten nachträglich per Bastellösung zu kombinieren – gerade bei sicherheitsrelevanten Funktionen.

Ein Beispiel für einen Fachbetrieb mit entsprechendem Angebot in der Region ist die Balla Industrietore GmbH aus Münsingen. Das Unternehmen blickt nach eigenen Angaben auf rund 30 Jahre Erfahrung im Torbau zurück und ist Fachhandelspartner für Torsysteme von Alpha Deuren. Es plant, fertigt und montiert Sektionaltore in Reutlingen und Umgebung – vom privaten Garagentor bis zur gewerblichen Anlage; Wartung, UVV-Abnahmen und Ersatzteilversorgung gehören ebenfalls zum Angebot. Zum Servicegebiet zählen neben Reutlingen unter anderem Metzingen, Pfullingen, Tübingen und die Schwäbische Alb.

Worauf Bauherren bei Planung und Montage achten sollten

Damit das Tor am Ende wirklich passt, lohnt sich eine frühzeitige Auseinandersetzung mit einigen Grundfragen. Zunächst geht es um das Maß: Entscheidend ist die lichte Öffnung, also das tatsächliche Innenmaß zwischen Wänden und Sturz. Dazu kommen Sturzhöhe und seitliche Einbauräume, die je nach Torart und Antrieb variieren. Standardmaße passen nicht immer – gerade bei Sanierungen im Bestand ist häufig eine Maßanfertigung nötig.

Neben den Maßen spielen die Nutzungsgewohnheiten eine Rolle: Wie oft wird das Tor täglich geöffnet, gibt es einen Stromanschluss in der Nähe, soll ein separater Fußgängerdurchgang über eine Schlupftür integriert werden? Wer solche Fragen vor dem Aufmaß klärt, vermeidet nachträgliche Änderungen.

Der übliche Ablauf bei einem Fachbetrieb sieht so aus: Nach der Anfrage folgt eine Beratung, bei der Torart, Dämmung, Antrieb und Sicherheitsausstattung geklärt werden. Ein Aufmaß vor Ort stellt sicher, dass das Tor exakt gefertigt wird; anschließend erfolgen Produktion und Montage. Für gewerbliche Betreiber kommt ein weiterer Punkt hinzu: Kraftbetätigte Tore müssen regelmäßig geprüft werden; die sogenannten UVV-Prüfungen sind Pflicht. Auch private Eigentümer fahren mit regelmäßiger Wartung besser, weil Verschleißteile rechtzeitig erkannt werden.

Sinnvoll ist es, schon bei der Anfrage auf Serviceleistungen zu achten: Bietet der Betrieb Wartung und Ersatzteile an, wie schnell ist er im Reparaturfall erreichbar? Die Balla Industrietore GmbH etwa führt neben der Montage auch Wartungen und UVV-Abnahmen durch und übernimmt die Versorgung mit Ersatzteilen – ein Punkt, der gerade im gewerblichen Alltag hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren.

Ob bei der Sanierung der eigenen Garage oder beim Neubau einer Gewerbehalle: Die Ansprüche an Tore sind gestiegen, die technischen Möglichkeiten ebenso. Wer Dämmung, Sicherheit und Automatisierung von Anfang an mitdenkt, spart später Ärger und Nachrüstungskosten. Und weil ein Tor viele Jahre im Einsatz ist, lohnt der Blick über den Anschaffungspreis hinaus – auf Dämmwerte, Sicherheitsausstattung und einen erreichbaren Service in der Region.