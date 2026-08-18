IHK Region Stuttgart eröffnet KI-Lounge – Künstliche Intelligenz wird greifbar

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Die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart hat eine neue KI-Lounge eröffnet. Der interaktive Erlebnisraum vermittelt kleinen und mittleren Unternehmen praktisches Wissen über Künstliche Intelligenz – von konkreten Anwendungen bis zu Risiken und Grenzen der Technologie. Bereits ein Drittel der Betriebe nutzt KI, zwei Drittel sind noch nicht im Einsatz.

Dirk Meyer (kai)

Künstliche Intelligenz prägt zunehmend Arbeitsprozesse, Geschäftsmodelle und ganze Branchen. Vielen Unternehmen fehlt jedoch die Orientierung: Wo beginnt man? Welche Anwendungen bringen tatsächlichen Nutzen? Worauf ist zu achten? Die neue KI-Lounge der IHK Region Stuttgart adressiert genau diese Fragen. Sie schafft einen Ort, an dem Künstliche Intelligenz für Betriebe greifbar wird – mit praktischen Anwendungen, Mitmach-Stationen und einem realistischen Blick auf Chancen und Risiken. Der IHK-Hauptgeschäftsführerin Susanne Herre zufolge brauchten kleine und mittlere Betriebe keine abstrakt-optimistischen Versprechungen, sondern Orientierung und Beispiele aus der Praxis. Mit der KI-Lounge folge man dem Prinzip, einfach zu machen und einfach auszuprobieren.

Zehn Stationen zeigen Chancen und Grenzen

Die KI-Lounge ist als Rundgang mit zehn Stationen konzipiert. Besucherinnen und Besucher erleben konkrete Anwendungen: KI analysiert Dokumente, verarbeitet Visitenkarten automatisch oder überwindet Sprachbarrieren in Echtzeit. In einem eigens eingerichteten IHK-Einkaufsladen demonstriert KI Sicherheitsanwendungen. Ein Quiz ermöglicht es Interessierten, gegen ein KI-System anzutreten. Gleichzeitig werden die Schattenseiten der Technologie nicht ausgeblendet. Deepfakes, geklonte Stimmen und KI-gestützte Betrugsmaschen zeigen, warum der verantwortungsvolle Umgang mit Künstlicher Intelligenz ebenso wichtig ist wie ihre Chancen zu nutzen.

Ein Drittel der Unternehmen nutzt bereits KI

Die Nachfrage nach KI-Kompetenz ist evident. Die DIHK-Digitalisierungsumfrage 2026 zeigt, dass rund ein Drittel der Unternehmen KI bereits einsetzt – überwiegend zur Erstellung von Texten, Bildern oder Softwarecode. Fast jedes dritte weitere Unternehmen plant den Einstieg in den kommenden drei Jahren. Allerdings haben zwei Drittel der Betriebe bislang noch keine KI im Einsatz. Die Hauptgründe sind fehlende Zeit, die Komplexität der Systeme und hohe Investitionskosten. Genau hier setzt die KI-Lounge an: Unternehmen müssen KI nicht vollständig beherrschen. Entscheidend ist, zu wissen, wo sie sinnvoll einsetzbar ist und wo ihre Grenzen liegen. Wer KI versteht, kann bessere Entscheidungen treffen.

Wachsendes KI-Gründungsökosystem in Stuttgart

Die Region Stuttgart erkennt die Chancen der Technologie und setzt sie um. In den Handelsregisterberichten seit Jahresbeginn 2026 wurden 55 Kapitalgesellschaften erfasst, die KI-Bezug als Teil ihres Geschäftszwecks haben. Etablierte Unternehmen treiben ebenfalls Innovationen voran. Eine Stuttgarter Marketingagentur entwickelte etwa mithilfe von KI einen Showroboter für den Einsatz auf Messen – von der Softwareentwicklung bis zu den 3D-gedruckten Bauteilen. Die KI-Lounge greift diese Dynamik auf und vermittelt: KI ist keine abstrakte Zukunftstechnologie, sondern längst Teil des unternehmerischen Alltags. Am Ende des Rundgangs erhalten Besucherinnen und Besucher einen Überblick über Beratungsangebote, Veranstaltungen und Fördermöglichkeiten der IHK Region Stuttgart rund um Künstliche Intelligenz – damit der eigene Einstieg in KI-Anwendungen leichter fällt.