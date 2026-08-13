Stuttgart startet Bewegungs-App „0711moves“ – Kostenlos aktiv werden in der Stadt

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Die Landeshauptstadt Stuttgart hat die kostenlose Web-App „0711moves“ gelauncht. Sie verbindet digitale Motivation mit echten Bewegungserlebnissen und bietet rund 120 Bewegungsangebote im gesamten Stadtgebiet. Nutzerinnen und Nutzer sammeln mit erfüllten Challenges Punkte und entdecken Stuttgart aktiv.

Dirk Meyer (kai)

Das Amt für Sport und Bewegung der Landeshauptstadt Stuttgart macht die ganze Stadt zum Raum für Bewegung. Die neue Web-App unter 0711moves.stuttgart-bewegt-sich.de lädt dazu ein, die Stadt aktiv zu entdecken und Bewegung spielerisch in den Alltag zu integrieren. Ob Spaziergang über die Stuttgarter Stäffele, Radfahren oder die Nutzung von Outdoor-Fitnessanlagen – Nutzerinnen und Nutzer wählen aus zahlreichen Bewegungsangeboten aus. Die App verbindet dabei digitale Motivation mit echten Bewegungserlebnissen vor Ort. Die Nutzung ist kostenlos. Nach einmaliger Registrierung stehen sämtliche Funktionen zur Verfügung. Als Web-App funktioniert 0711moves direkt über den Internetbrowser und kann auf Wunsch wie eine klassische Anwendung auf dem Smartphone gespeichert werden. Ein Download über einen App-Store ist nicht erforderlich.

Flexibles Training mit Filtern und persönlichen Zielen

Die Web-App bietet rund 120 Bewegungsangebote im gesamten Stadtgebiet. Über Filter lassen sich passende Aufgaben nach Dauer, Schwierigkeitsgrad oder Bewegungsart auswählen. Auch die Suche nach Aufgaben im eigenen Stadtbezirk ist möglich. Nutzerinnen und Nutzer können Bewegungsaufgaben allein oder gemeinsam mit Freunden absolvieren, Gruppen beitreten, sich gegenseitig motivieren und Erfolge teilen. Das persönliche Wochenziel orientiert sich an den Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche für Erwachsene.

Gamifikation schafft Anreize und Erfolgserlebnisse

Für absolvierte Challenges und erreichte Ziele sammeln Teilnehmende Punkte und schalten digitale Auszeichnungen frei – wie etwa das „Cheffele vom Stäffele“ oder das „Geschmeidige Spätzle“. Eigene Bewegungsaktivitäten können ebenfalls erfasst werden. Spielerische Herausforderungen, kleine Erfolgserlebnisse und ein persönlicher Fortschrittsbereich motivieren dazu, dauerhaft aktiv zu bleiben. Insgesamt steht die Freude an regelmäßiger Bewegung im Mittelpunkt der Anwendung.

Zielgruppe: Menschen aller Fitnessstufen

Mit 0711moves richtet sich die Landeshauptstadt Stuttgart an Menschen, die mehr Bewegung unkompliziert in ihren Alltag integrieren möchten – ganz unabhängig vom bisherigen Fitnesslevel oder Alter. Die App baut Hemmschwellen ab und zeigt, wie einfach Bewegung sein kann. Ob allein oder gemeinsam mit Familie, Freundinnen und Freunden: Spielerische Challenges, gemeinsame Ziele und kleine Erfolgserlebnisse motivieren dazu, dauerhaft aktiv zu bleiben und Stuttgart als Bewegungsraum neu zu entdecken.

Förderung durch Bundeszentrale für Gesundheit

0711moves ist Teil des Projekts KOMBINE, das zum Ziel hat, allen Menschen ausreichende Bewegung zu ermöglichen und damit ihre Gesundheit zu fördern. Die Förderung erfolgte durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit nach § 20a Sozialgesetzbuch V.