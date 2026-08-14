Stuttgarter Partyschiff: „Discotronic  Night“   

Nano Banana

Es wird wieder Party gemacht und Spaß am Fluss gehabt. Auf „Friedas Pier“ dem Stuttgarter Partyboot geht es Ende August hoch her.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Die „Discotronic Night“ ist das nächste Partyhighlight im August auf Friedas Pier und nimmt die Gäste mit auf ganze 14 Stunden Musik zwischen Sonnenuntergang und Morgengrauen. Mit Acid Pauli steht einer der eigenwilligsten und kreativsten Köpfe der elektronischen Musik an Deck: Der ehemalige Mitgründer von Console ist für seinen psychedelischen, genreübergreifenden Sound bekannt und begeistert seit Jahren mit einzigartigen Sets zwischen Downtempo, House und musikalischer Grenzüberschreitung – schon mehrmals auf der Discotronic Night zu Gast in den vergangenen Jahren, zum allerersten Mal auf der Frida.

Gwen de Lien verbindet als Co-Headlinerin melodischen House mit mitreißender Energie und zählt zu den spannendsten Newcomerinnen der internationalen Szene. Gastgeber Marius Lehnert hält den Kurs, während auf dem Oberdeck mit den beiden Local Heroes Amy.G.Dala und Slin bereits die ersten Wellen geritten werden – beste Voraussetzungen für eine ausgedehnte Reise voller Magie, Überraschungen und Discotronic-Spirit.

Um 15 Uhr geht’s los auf dem Oberdeck des Partyboots das auf Höhe des Cannstatter Wasens gleich neben der B 10 am Neckar vor Anker liegt.

Line-Up:

✧ Acid Pauli (All Is Acid)

✧ Marius Lehnert (Discotronic)

✧ Gwen de Lien (MOROTUNE)

✧ Amy.G.Dala (Waldtraut Lichter)

✧ Slin (Serafin Audio)

Fridas Pier