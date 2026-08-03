Wilhelma bietet drei Ferienprogramme für Grundschulkinder im August 2026

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Die Wilhelmaschule lädt Kinder im Grundschulalter auch in den Sommerferien 2026 zu Entdeckungsreisen in die Tier- und Pflanzenwelt ein. Drei abwechslungsreiche Programme verbinden Naturwissen, Kreativität und unmittelbare Tierbeobachtungen. Buchungen sind ab sofort möglich.

Dirk Meyer (kai)

Das Angebot richtet sich an unterschiedliche Altersgruppen und Interessensschwerpunkte. Für alle drei Programme gilt, dass der Eintritt in die Wilhelma bereits in der Kursgebühr enthalten ist. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden ausschließlich per E-Mail unter wilhelmaschule@wilhelma.de entgegengenommen.

„Fell und Federn“ für die jüngsten Entdecker

Das Programm „Fell und Federn“ richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Es findet am 4. und 11. August 2026 jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen auf Spurensuche durch die Wilhelma und erkunden verschiedene Tiergruppen. Im Fokus steht die Frage, welche Aufgaben Fell, Federn oder Schuppen erfüllen. Die jungen Naturforscherinnen und Naturforscher gestalten dabei ein eigenes Sammelalbum mit unterschiedlichen Naturmaterialien. Nebenbei erfahren sie, was die Hautbedeckung von Tieren über ihre Verwandtschaft verrät. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro pro Kind.

Australiens Tierwelt im Fokus

Das Ferienprogramm „Down Under“ ermöglicht Kindern zwischen acht und zehn Jahren eine gedankliche Reise ans andere Ende der Welt. Das Programm findet am 13. und 20. August 2026 von 10.00 bis 15.00 Uhr statt. Neben prominenten Vertretern der australischen Fauna wie Kängurus und Koalas lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch weniger bekannte Arten kennen. Gemeinsam wird Beschäftigungsmaterial für die Beuteltiere gestaltet, der Nachttierbereich der Terra Australis erkundet und allerlei Wissenswertes über Australiens einzigartige Tier- und Pflanzenwelt vermittelt. Außerdem wartet eine praktische Herausforderung: Die als besonders hart geltende Macadamia-Nuss wird gemeinsam geknackt. Die Teilnahme kostet 50 Euro pro Kind.

Unterwasserwelt und Meerenschutz

Ein drittes Programm trägt den Titel „Tag am Meer“ und findet am 18. und 25. August 2026 von 10.00 bis 15.30 Uhr statt. Es richtet sich an Kinder von sieben bis zehn Jahren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchen gedanklich in die faszinierende Unterwasserwelt ein. Sie lernen tropische Fischarten kennen und werfen einen Blick hinter die Kulissen des Aquariums. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Folgen von Plastikmüll für Meereslebewesen gelegt. In der Wilhelmaschule gestalten die Kinder außerdem maritime Dekorationen zum Mitnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 55 Euro pro Kind.