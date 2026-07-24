Parkplatzsuche in VerkehrsInfo App: Gute Idee, aber im Alltag noch mit Lücken

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Mit VerkehrsInfo BW hat Baden-Württemberg sein offizielles Verkehrsportal umfassend erweitert. Neu sind unter anderem Informationen zu freien Parkplätzen und verfügbaren Ladesäulen – ein Praxistest zeigt jedoch, dass die neue Funktion derzeit noch nicht überall zuverlässig arbeitet.

Dirk Meyer (kai)

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien ist die neue Version von VerkehrsInfo BW an den Start gegangen. Die Plattform bündelt aktuelle Verkehrs- und Mobilitätsinformationen des Landes und ist seit dem 23. Juli 2026 vollständig webbasiert. Eine App muss nicht mehr installiert werden – der Zugriff erfolgt direkt über den Browser auf Smartphone, Tablet oder Computer.

Zum erweiterten Angebot gehören neben Verkehrsmeldungen und Baustellen vor allem neue Funktionen für Autofahrer. Ziel ist es, Fahrten einfacher planbar zu machen und aktuelle Informationen in Echtzeit bereitzustellen.

Das ist neu

Die Plattform bietet jetzt unter anderem:

freie Parkplätze in Parkhäusern in Echtzeit,

Informationen zu öffentlichen Ladesäulen inklusive Ladeleistung und aktueller Auslastung,

aktuelle Baustellen und Verkehrsmeldungen,

eine Übersicht über die Verkehrslage in Baden-Württemberg,

Hinweise auf Störungen und andere Verkehrsereignisse,

Unterstützung bei der Planung von Fahrten.

Praxistest: Parkplatzsuche mit Luft nach oben

Im Test hinterließ die neue Parkplatzfunktion allerdings einen gemischten Eindruck.

So fehlten mehrere Parkhäuser vollständig in der Übersicht – darunter auch Standorte, die bereits über digitale Systeme zur Erfassung freier Stellplätze verfügen. Ein Beispiel sind kommunale Parkhäuser in Waiblingen, deren Auslastung technisch bereits erfasst wird.

Hinzu kommt: Selbst bei einigen eingebundenen Parkhäusern wurden keine Angaben zu freien Stellplätzen angezeigt. Dadurch entsteht aktuell kein vollständiger Überblick über die tatsächliche Parkplatzsituation.

Unterm Strich funktioniert die neue Funktion zwar grundsätzlich, die Datenbasis ist derzeit aber noch nicht flächendeckend.

Warum also die neue Plattform nutzen?

Viele Parkhäuser lassen sich bereits heute über Kartendienste wie Google Maps finden. Die eigentliche Stärke von VerkehrsInfo BW liegt deshalb nicht in der reinen Suche nach Parkhäusern, sondern im Versuch, verschiedene Verkehrsinformationen auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen.

Ob dieser Mehrwert im Alltag überzeugt, hängt allerdings maßgeblich davon ab, wie vollständig die verfügbaren Daten künftig werden. Gerade bei den neuen Parkplatzinformationen besteht aktuell noch Nachholbedarf.

Nach Angaben des Landes soll VerkehrsInfo BW kontinuierlich weiterentwickelt werden. Durch den webbasierten Aufbau können neue Funktionen und zusätzliche Datenquellen schneller integriert werden. Nutzerinnen und Nutzer greifen dabei automatisch auf die jeweils aktuelle Version zu, ohne Updates installieren zu müssen.