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Hip Hop Band „Junge Arbeiter“ trafen Stuttgarts OB Frank Nopper im Rathaus 

Juli 27, 2026

Einer ihrer Songs nämlich der Titel „Stuttgart“ beginnt mit einem Zitat von OB Nopper. Nun trafen die drei Bandmitglieder Stuttgarts OB im Rathaus.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Einer ihrer Songs trägt den Titel „Stuttgart“ – und beginnt mit einem Zitat von Oberbürgermeister Frank Nopper. Jetzt kam es zum persönlichen Treffen: Die drei Mitglieder der Hip-Hop-Band „Junge Arbeiter“ waren zu Gast im Stuttgarter Rathaus.

Im Gespräch mit dem Oberbürgermeister ging es um Themen wie Lokalpatriotismus, die Förderung von Kultur sowie die Frage, wie junge Menschen aus unterschiedlichen Stadtteilen und Kulturen stärker zusammengebracht werden können.

Die Band „Junge Arbeiter“ gilt als aufstrebender Act der deutschen Hip-Hop-Szene. Die Musiker stammen aus Familien kurdischer, türkischer und griechischer Gastarbeiter und verarbeiten ihre persönlichen Erfahrungen sowie ihre kulturellen Wurzeln in ihren Songs.

Mit Singles wie „Echte Player“ und „Jacke von Kuzeng“ zeigen sie die Einflüsse ihrer musikalischen Vorbilder, zu denen unter anderem Nimo, Olexesh und Dardan zählen.

Neben ihrer Musik engagiert sich die Band auch für die lokale Kulturszene. So organisierte sie zuletzt eine Blockparty in Böblingen, um Menschen zusammenzubringen, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und der Kultur in der Region etwas zurückzugeben.

Hier einer ihrer Hits: „Tagliatelle“:

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