Neckar Beats: Elektronische Musik erobert das Freibad Hoheneck

A. Kappen

Das Freibad Hoheneck in Ludwigsburg wird am Freitag 24. Juli 2026 zur Open-Air-Veranstaltung für elektronische Musik umgestaltet. Die ganztägige Veranstaltung „Neckar Beats“ verbindet Badebetrieb mit DJ-Sets und bietet damit ein Angebot für Musikinteressierte an heißen Sommertagen.

Dirk Meyer (kai)

Die Veranstaltung erstreckt sich von 14 bis 22 Uhr, wobei das Badeschluss um 21:45 Uhr erfolgt. Besucher zahlen den regulären Eintritt des Freibads und können zwischen Wasserbad, Musik und Geselligkeit wählen.

Vier DJs spielen abwechselnd elektronische Musik

Das musikalische Programm wird von vier DJ-Acts bestritten, die jeweils zweistündige Sets präsentieren. Mit Ludvic, Marco4sure, Tobi Vibes und Gabriel Wittner sind etablierte Namen der lokalen Musikszene beteiligt. Die Künstler decken dabei das Spektrum der elektronischen Musik ab: Das Programm reicht von entspannten, langsamen Rhythmen über Haus- bis zu Tanzmusik-Varianten.

Damit soll für einen durchgehenden Musikfluss gesorgt werden, der den verschiedenen Tageszeiten entspricht. Morgens und frühes Nachmittags stehen dabei eher ruhigere Beats im Vordergrund, während sich die Rhythmen zum Abend hin intensivieren dürften.

Getränke und Atmosphäre am Wasser

Neben den DJ-Sets gehören Cocktails und Getränke zum Angebot der Veranstaltung. Das Freibad selbst bietet als Location eine natürliche Kulisse: Wasser, Grünanlagen und die Möglichkeit, den Tag dort zu verbringen, werden mit dem Musikprogramm kombiniert.

Die Veranstaltung endet um 22 Uhr. Mit dieser Uhrzeit schließt auch das Freibad Hoheneck seine Pforten für den Tag.

Veranstaltungsinformationen:

Datum: Freitag, 24. Juli 2026

Uhrzeit: 14:00–22:00 Uhr (Badeschluss 21:45 Uhr)

Ort: Freibad Hoheneck, Ludwigsburg

Eintritt: Regulärer Eintritt des Freibads

Karten: Erhältlich an der Freibadkasse