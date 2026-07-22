Neue F-Gase-Verordnung: Was Betreiber von Kälte- und Klimaanlagen im Raum Stuttgart jetzt beachten müssen

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Seit dem 11. März 2024 gilt europaweit die novellierte F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573. Für Unternehmen, Immobilienbetreiber und Facility Manager in Stuttgart und der umliegenden Region hat das spürbare Folgen: Wer eine Kälte-, Klima- oder Wärmepumpenanlage betreibt, ist von den verschärften Regeln unmittelbar betroffen. Ein Teil der Vorgaben gilt bereits seit dem Inkrafttreten. Weitere Beschränkungen und Verbote treten schrittweise bis 2050 in Kraft. Für Betriebe in Baden-Württemberg lohnt sich deshalb ein prüfender Blick auf die eigenen Anlagen.

Ziel der Verordnung ist es, die Emissionen fluorierter Treibhausgase deutlich zu senken. Diese Kältemittel besitzen ein hohes Treibhauspotenzial und stehen im Fokus der europäischen Klimaschutzpolitik. Da der Großteil der eingesetzten Kälte- und Klimaanlagen F-Gase als Kältemittel nutzt, betrifft die Regelung faktisch nahezu jeden gewerblichen Betreiber. Wer unsicher ist, welche Pflichten für die eigene Anlage gelten, findet bei Fachbetrieben für Kälte- und Klimatechnik in Stuttgart Unterstützung bei Bestandsaufnahme, Wartung und Dokumentation.

Was die novellierte F-Gase-Verordnung konkret regelt

Die Verordnung (EU) 2024/573 löst die bisherige Verordnung (EU) Nr. 517/2014 ab und verschärft den bereits eingeschlagenen Kurs deutlich. Kern der Regelung ist ein dreifacher Hebel:

Erstens wird die jährlich in der EU neu in Verkehr gebrachte Menge an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (H-FKW) über ein Quotensystem kontinuierlich verknappt. Zweitens gelten schrittweise Inverkehrbringungsverbote für Anlagen, die Kältemittel mit hohem Treibhauspotenzial (GWP-Wert) enthalten. Drittens wird die Verwendung besonders klimaschädlicher Kältemittel für Wartung und Instandhaltung eingeschränkt. Für Betreiber in der Region Stuttgart bedeutet das: Sowohl beim Neukauf als auch beim laufenden Betrieb bestehender Anlagen ändern sich die Rahmenbedingungen.

Ein zentraler Punkt betrifft das Kältemittel-Treibhauspotenzial: Für Wartung und Instandhaltung von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen mit größerer Füllmenge (ab 40 Tonnen CO₂-Äquivalent) ist die Verwendung fluorierter Treibhausgase mit besonders hohem Treibhauspotenzial (GWP-Wert ab 2.500) im Zuge der Verordnung eingeschränkt worden.

Recyceltes oder wiederaufbereitetes Kältemittel ist von dieser Einschränkung ausgenommen. Betroffen sind vor allem ältere, besonders klimaschädliche Kältemittel, die in Bestandsanlagen noch verbreitet sind. Wer eine ältere Anlage mit einem solchen Kältemittel betreibt, muss sich mit der Frage befassen, wie Wartung und Nachfüllung künftig geregelt werden.

Parallel wurden die Inverkehrbringungsverbote verschärft. So dürfen in sich geschlossene Kälteanlagen mit Kältemitteln, deren GWP-Wert über 150 liegt, nicht mehr in Verkehr gebracht werden (mit Ausnahmen für bestimmte Kühler). Für Mono-Splitklimageräte oder Wärmepumpen mit weniger als drei Kilogramm Füllmenge gilt im Zuge der Neuregelung, dass nur noch Kältemittel mit einem GWP-Wert unter 750 zulässig sind. Hinzu kommen erweiterte Kennzeichnungspflichten, die inzwischen auch weitere Kältemittel erfassen.

Da die jährlich verfügbare Menge an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen weiter sinkt, rechnen Fachverbände zudem mit möglichen Lieferengpässen und Preissteigerungen bei bestimmten Kältemitteln.

Pflichten für Betreiber im Überblick

Für Betreiber von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen ergeben sich aus der F-Gase-Verordnung mehrere praktische Pflichten. Wer im Raum Stuttgart eine Anlage betreibt, sollte insbesondere die folgenden Punkte im Blick behalten:

Regelmäßige Dichtheitsprüfungen: je nach Kältemittelmenge der Anlage in festgelegten Intervallen.

je nach Kältemittelmenge der Anlage in festgelegten Intervallen. Dokumentationspflicht: Führung eines Anlagenlogbuchs mit Angaben zu Kältemittelart, -menge und durchgeführten Prüfungen.

Führung eines Anlagenlogbuchs mit Angaben zu Kältemittelart, -menge und durchgeführten Prüfungen. Fachgerechte Wartung: Arbeiten an der Kältemittelseite dürfen nur durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Arbeiten an der Kältemittelseite dürfen nur durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgen. Prüfung der Kältemittelart: Abgleich, ob das eingesetzte Kältemittel angesichts der neuen Grenzwerte weiterhin eingesetzt und nachgefüllt werden darf.

Besonders die Dichtheitsprüfung ist für viele Betreiber relevant: Je nach eingesetztem Kältemittel und dessen Treibhauspotenzial gelten unterschiedliche Prüfintervalle. Wer diese Pflichten vernachlässigt, riskiert nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch einen ineffizienten Betrieb und im schlimmsten Fall einen Anlagenausfall.

Region Stuttgart: Bestandsanlagen geraten stärker in den Fokus

Für die stark gewerblich und industriell geprägte Region Stuttgart hat die novellierte Verordnung praktische Bedeutung. Vom Bürogebäude über die Fertigungshalle bis zum Technik- und Serverraum sind zahlreiche Anlagen betroffen, die auf eine zuverlässige Kühlung angewiesen sind. Für Betreiber empfiehlt sich ein strukturiertes Vorgehen: zunächst eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Anlagen und ihrer Kältemittel, anschließend die Prüfung der Dokumentation und der fälligen Dichtheitskontrollen sowie schließlich eine Einschätzung, ob und wann eine Umrüstung auf klimafreundlichere Kältemittel sinnvoll oder notwendig wird.

Die Umsetzung der neuen Vorgaben erfordert eine genaue Kenntnis der jeweiligen Anlage und des eingesetzten Kältemittels. Zertifizierte Fachbetriebe prüfen unter anderem Füllmengen, Dichtheitsintervalle und die vorhandene Dokumentation. Auch im Raum Stuttgart steigt deshalb der Informations- und Weiterbildungsbedarf im Bereich der Kälte- und Klimatechnik.

Fristen und Grenzwerte im Überblick

Regelung Grenzwert / Inhalt Status Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2024/573 Ablösung der VO (EU) 517/2014 11. März 2024 Verwendungsverbot bei Wartung/Instandhaltung Anlagen mit größerer Füllmenge (ab 40 Tonnen CO₂-Äquivalent); Kältemittel mit GWP ≥ 2.500; Ausnahme: recycelt/wiederaufbereitet im Zuge der Neuregelung In sich geschlossene Kälteanlagen Inverkehrbringungsverbot bei GWP > 150 (mit Ausnahmen für bestimmte Kühler) im Zuge der Neuregelung Mono-Splitgeräte / Wärmepumpen < 3 kg Füllmenge Nur noch Kältemittel mit GWP < 750 zulässig im Zuge der Neuregelung Erweiterte Kennzeichnungspflichten Ausweitung auf weitere Kältemittel im Zuge der Neuregelung

Häufige Fragen zur novellierten F-Gase-Verordnung

Wer ist von der Verordnung betroffen?

Betroffen sind grundsätzlich alle Betreiber von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen, die fluorierte Treibhausgase als Kältemittel enthalten. Da der Großteil der eingesetzten Anlagen F-Gase nutzt, reicht der Kreis der Betroffenen von kleinen Gewerbebetrieben über Praxen und Ladengeschäfte bis zu Industrieunternehmen und Immobilienbetreibern mit größeren Anlagen.

Welche Kältemittel sind besonders betroffen?

Im Fokus stehen Kältemittel mit besonders hohem Treibhauspotenzial. Für Wartung und Instandhaltung von Anlagen mit größerer Füllmenge (ab 40 Tonnen CO₂-Äquivalent) ist die Verwendung von F-Gasen mit einem GWP-Wert von 2.500 oder mehr eingeschränkt worden – recyceltes oder wiederaufbereitetes Kältemittel ausgenommen. Für neue Anlagen mit kleiner Füllmenge gelten daneben deutlich niedrigere Grenzwerte.

Was droht bei Verstößen gegen die Pflichten?

Die Dichtheits-, Dokumentations- und Kennzeichnungspflichten sind rechtlich verbindlich. Werden sie nicht eingehalten oder wird verbotenes Kältemittel eingesetzt, drohen rechtliche Konsequenzen. Hinzu kommen praktische Risiken wie ein ineffizienter Betrieb oder Schwierigkeiten bei der Nachbeschaffung von Kältemitteln, die zunehmend knapper und teurer werden.

Woran lässt sich erkennen, ob eine Anlage von den neuen Vorgaben betroffen ist?

Entscheidend sind insbesondere das verwendete Kältemittel, dessen GWP-Wert, die Füllmenge und die Bauart der Anlage. Zusätzlich müssen vorhandene Prüf- und Wartungsunterlagen berücksichtigt werden. Eine technische Bestandsaufnahme zeigt, welche Pflichten bereits gelten und ob spätere Einschränkungen zu erwarten sind.

Fazit

Die novellierte F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573 verändert die Rahmenbedingungen für den Betrieb von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen spürbar. Für Betreiber im Raum Stuttgart lohnt es sich, die eigenen Anlagen frühzeitig zu prüfen, die Dokumentation aktuell zu halten und rechtzeitig über klimafreundliche Alternativen nachzudenken. Wer diese Schritte gemeinsam mit einem erfahrenen regionalen Fachbetrieb angeht, verschafft sich Rechtssicherheit und einen effizienten Anlagenbetrieb.