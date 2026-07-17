22.-25. Juli 2026: Henkersfest auf dem Leonhardsplatz 

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Der Bekannte des Reporters kümmert sich hier um die Sicherheit. Antonio da Costa sorgt seit über einem Jahrzehnt mit seiner Securityfirma für Ruhe und Ordnung. Regionale Kultur kann sich so ungestört entfalten!

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das Henkersfest ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Stuttgarter Sommers und bringt jedes Jahr Menschen aus der ganzen Stadt zusammen, um gemeinsam zu feiern, Musik zu genießen und das Leben in der Innenstadt zu erleben. Mit regionalen Künstler*innen, lokalen Bands und einem vielfältigen Angebot steht das Fest für Kultur, Gemeinschaft und echtes Stuttgarter Lebensgefühl.

Seit dem letzten Jahr findet das Henkersfest nicht mehr am ursprünglichen Henkersplatz statt, sondern ist auf den benachbarten Leonhardsplatz vor der Leonhardskirche umgezogen. Der neue Ort bringt frische Impulse und bleibt gleichzeitig der langjährigen Tradition treu.

So verbindet das Henkersfest auch weiterhin das, was es schon immer ausmacht: regionale Kultur, lebendige Musik und eine offene, gesellige Atmosphäre, in der Stuttgarter*innen zusammenkommen und gemeinsam eine gute Zeit haben.

Securitychef Antonio da Costa: „Meine Mitarbeiter kümmern sich um Betrunkene, die Ärger machen. Bisher hatten wir immer alles im Griff. Und das wird auch 2026 so sein!“