Schnarchen oder Schlafapnoe? Warum Stuttgarter Fachärzte auf genaue Diagnostik setzen

Schlafen Bett Schnarchen

Regelmäßiges, lautes Schnarchen kann harmlos sein – oder auf ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) hindeuten, bei dem die Atmung im Schlaf wiederholt aussetzt. Genau deshalb setzen Hausärzte, Schlafmediziner und spezialisierte Fachpraxen in der Region Stuttgart auf eine klare Trennung zwischen harmlosem Schnarchen und behandlungsbedürftiger Atemstörung. Wer zusätzlich unter Tagesmüdigkeit oder beobachteten Atemaussetzern leidet, sollte die Ursache fachärztlich abklären lassen.

Neue Studie ist auch für Stuttgart relevant

Eine im Juni 2026 im Fachjournal npj Digital Medicine veröffentlichte Studie zeigt, dass die Schwere einer obstruktiven Schlafapnoe von Nacht zu Nacht deutlich schwanken kann. Untersucht wurden 100 Personen mit Verdacht auf die Erkrankung. Für Fachärzte und schlafmedizinische Anlaufstellen in Stuttgart ist das relevant, weil eine einzelne Messnacht bestimmte Fälle möglicherweise nicht zuverlässig erfasst. Mehrtägige Untersuchungen könnten deshalb künftig stärker in die Diagnostik einbezogen werden.

Schnarchen ist weit verbreitet – aber nicht immer harmlos

Schnarchen gehört zu den häufigsten Schlafphänomenen und nimmt mit dem Alter deutlich zu. Schätzungen zufolge schnarchen rund 60 Prozent der Männer über 60 Jahren – das Phänomen ist damit weit verbreitet, wird in seiner möglichen gesundheitlichen Bedeutung aber häufig unterschätzt. Ältere Menschen und viele Frauen nach den Wechseljahren sind besonders betroffen. Die Geräusche entstehen, wenn die Muskulatur im Rachenraum im Schlaf erschlafft und die Atemluft das weiche Gewebe in Schwingung versetzt.

In vielen Fällen ist das sogenannte primäre Schnarchen gesundheitlich unbedenklich, wenn auch sozial belastend. Problematisch wird es, wenn weitere Symptome hinzukommen: ausgeprägte Tagesmüdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, morgendliche Kopfschmerzen oder beobachtete Atemaussetzer während der Nacht.

Angesichts dieser Verbreitung gewinnt die Frage an Bedeutung, wann Schnarchen lediglich störend und wann es ein Warnsignal ist. In der Region stehen dafür verschiedene Anlaufstellen bereit, darunter auch Experten für Kieferchirurgie in Stuttgart, die sich auf die Abklärung und Behandlung von Schnarch- und Schlafapnoe-Beschwerden spezialisiert haben. Die enge Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Schlafmedizinern und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen sorgt für eine strukturierte Betreuung von der ersten Beratung bis zur Nachsorge.

Welche Faktoren das Risiko erhöhen

Mehrere Faktoren begünstigen sowohl lautes Schnarchen als auch die Entwicklung eines OSAS:

Übergewicht, insbesondere Fettablagerungen im Halsbereich, die die Atemwege verengen

Anatomische Besonderheiten wie eine verengte Nasenpassage, große Mandeln oder ein zurückliegender Unterkiefer

Alkoholkonsum am Abend, der die Muskulatur im Rachenraum zusätzlich entspannt

Rückenlage im Schlaf, die das Zurücksinken der Zunge begünstigt

Zunehmendes Lebensalter, da die Gewebespannung im Rachenraum nachlässt

Wer mehrere dieser Faktoren auf sich vereint, sollte aufmerksamer auf Warnzeichen wie Tagesmüdigkeit oder beobachtete Atemaussetzer achten. Das erklärt auch, warum die Häufigkeit des Schnarchens mit steigendem Lebensalter so deutlich zunimmt.

Schnarchen oder OSAS – der wichtige Unterschied

Der entscheidende Unterschied liegt zwischen dem harmlosen Schnarchen und dem OSAS. Bei diesem kommt es im Schlaf zu wiederholten Atemstillständen, weil die oberen Atemwege zeitweise blockiert sind. Diese Aussetzer führen dazu, dass der Körper immer wieder kurz aufwacht – oft ohne dass die Betroffenen es bewusst wahrnehmen.

Die Folgen können erheblich sein: Der erholsame Tiefschlaf bleibt aus, was zu massiver Tagesmüdigkeit und Konzentrationsstörungen führen kann. Unbehandelt gilt OSAS zudem als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck. Umso wichtiger ist es, frühzeitig abklären zu lassen, ob lediglich ein Schnarchen oder tatsächlich eine Schlafapnoe vorliegt.

Der Weg zur Diagnose

Bevor eine aufwendige Untersuchung nötig wird, lohnt sich oft ein Blick auf den eigenen Lebensstil. Häufig helfen schon eine veränderte Schlafposition, eine Gewichtsreduktion oder ein geringerer Alkoholkonsum, um die nächtliche Atmung zu verbessern. Bringen diese Maßnahmen keine Besserung, ist der Besuch eines Facharztes und häufig auch eine Untersuchung im Schlaflabor ratsam.

Eine präzise Diagnostik klärt, ob ein harmloses Schnarchen oder das gefährlichere OSAS vorliegt – und bildet die Grundlage für die Wahl des richtigen Therapieansatzes. Erst wenn Art und Schweregrad der nächtlichen Atemstörung bekannt sind, lässt sich ein individuell passender Behandlungsweg festlegen. Der Weg dorthin führt in der Regel über mehrere Schritte, von der ersten ärztlichen Einschätzung bis zur ausführlichen Schlafanalyse.

Therapieoptionen bei Schnarchen und OSAS

Steht die Diagnose fest, richtet sich die Behandlung nach Schweregrad und Ursache. Das Spektrum reicht von einfachen Verhaltensänderungen über individuell angepasste Schienen bis hin zu operativen Eingriffen:

Ansatz Maßnahme Geeignet bei Konservativ Änderung der Schlafposition, Gewichtsreduktion, reduzierter Alkoholkonsum Leichtem Schnarchen ohne Atemaussetzer Konservativ Unterkiefer-Protrusionsschiene (Vorschubschiene) Leichtem bis mittelschwerem OSAS Apparativ Atemtherapiegeräte zur nächtlichen Beatmung Mittelschwerem bis schwerem OSAS Operativ Operative Kieferverlagerung, ergänzende HNO-/MKG-chirurgische Eingriffe Ausgeprägten anatomischen Ursachen

Welche Option im Einzelfall infrage kommt, entscheidet sich immer nach gründlicher Diagnostik und im Gespräch zwischen Patient und behandelndem Arzt. Wichtig ist, dass keine Therapie dauerhaft ohne ärztliche Kontrolle erfolgen sollte, da sich Schweregrad und Beschwerdebild im Laufe der Zeit verändern können.

Häufige Fragen zu Schnarchen und Schlafapnoe

Ist Schnarchen immer gefährlich?

Nein. Primäres Schnarchen ohne Atemaussetzer ist medizinisch meist unbedenklich, kann aber die Schlafqualität von Partnern beeinträchtigen. Gefährlich wird es vor allem in Kombination mit Atemstillständen und ausgeprägter Tagesmüdigkeit.

Woran erkenne ich, dass eine Abklärung sinnvoll ist?

Warnzeichen sind beobachtete Atemaussetzer, starke Tagesmüdigkeit, Konzentrationsprobleme und morgendliche Kopfschmerzen.

Was passiert in einem Schlaflabor?

Im Schlaflabor werden über Nacht Atmung, Sauerstoffgehalt, Herzfrequenz und Schlafphasen aufgezeichnet. Die Auswertung zeigt, ob und wie stark Atemaussetzer auftreten.

Muss OSAS immer operiert werden?

Nein. Viele Betroffene werden konservativ behandelt, etwa mit einer Vorschubschiene oder Atemtherapiegeräten. Eine Operation kommt vor allem bei ausgeprägten anatomischen Ursachen infrage.

Kann ich selbst etwas gegen Schnarchen tun?

Ja. Weniger Körpergewicht, weniger Alkohol am Abend und das Vermeiden der Rückenlage können bereits spürbare Verbesserungen bringen.

Fazit: Ernst nehmen, aber nicht dramatisieren

Schnarchen ist ein verbreitetes Phänomen und in vielen Fällen harmlos. Wer jedoch regelmäßig laut schnarcht, unter Tagesmüdigkeit leidet oder Atemaussetzer bei sich bemerkt, sollte dies fachärztlich abklären lassen. Von einfachen Verhaltensänderungen über die Vorschubschiene bis zur operativen Kieferverlagerung stehen heute etablierte Therapieoptionen zur Verfügung. Entscheidend ist eine genaue Diagnostik, die harmloses Schnarchen zuverlässig von einem behandlungsbedürftigen Schlafapnoe-Syndrom unterscheidet.