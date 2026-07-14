Brandneue Filmtipps für Sommerabende

Anete Lusina / Pexels

Der Stuttgart Journal Filmkritiker hat Filme herausgesucht, die erst seit kurzem auf dem Markt sind.

Von Alexander Kappen

„On the Hunt“ mit Till Schweiger: Actionfilm von 2026 also brandneu! Bei amazon zum leihen für 4,99 Euro. Als die Tochter von Tammy Fenton von einem rücksichtslosen Menschenhändlerring entführt wird, kennt die ehemalige Elite-Soldatin nur noch ein Ziel: Sie schaltet in den Jagd-Modus und startet eine Mission ohne Rücksicht auf Verluste, um ihre Tochter nach Hause zu bringen- Till Schweiger spielt den Menschenhändler-Boss „Dogs“, der sich an der Ex-Soldatin rächen will. Grund: Sie hat einen seiner Freunde erschossen hat bei ihrem Einsatz.

Der Film hat gute Action-Elemente und auch eine prominente Besetzung mit Cam Gigandit sls Ehemann der Mutter, dessen Tochter gekidnapped wird. Man kennt ihn von mehr als 50 Kinofilmen… Eher B-Movies (9 Bullets, In the Blood…)

Der Film riecht auch eher nach B-Movie, wobei Till Schweiger froh sein wird wieder mal in Hollywood gedreht zu haben. Kaum ein deutscher Schauspieler machte in Hollywood Karriere!

Trailer:

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Auch kostenlos im Netz auf Englisch: On The Hunt (2026) | Full Action Movie

„Stromberg – der Film Teil 2“ – der zweite Kinofilm als Comeback sozusagen. Aus dem Jahr 2025. Denn 20 Jahre ist es her, dass die Serie aus 5 Staffeln uns unterhielt. Der Chef einer Versicherungsabteilung und zwar genauer der Schadensregulierung ist back und zwar im nostalgischen Kinofilm.

Vor zwanzig Jahren prägte Bernd Stromberg die CAPITOL-Versicherung. Jetzt kehren er und sein Team für ein überraschendes Wiedersehen zurück, das Nostalgie, Konflikte und neue Herausforderungen in der sich wandelnden Arbeitswelt vereint. Büro-Dramatik in ganz neuem Styling!

Die Komödie ist etwas lahmer als das Original und auch eher etwas für reine Stromberg Fans, denn viele Anspielungen kann man nur verstehen wenn man die Serie und den Kinofilm Teil 1 kennt. Ganz lustig!

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