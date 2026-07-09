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Mehr Spaß am Fluss: „Dachsession“ auf Frieda´s Pier

Juli 9, 2026
Nano Banana

Das Partyboot lädt ein zur Sommerparty.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Wo lässt sich bei diesen Temperaturen am besten Party machen? Richtig, ganz nah am Wasser! Die „Dachsession“ übernimmt am Freitag Fridas Pier und bringt sommerlichen Ausnahmezustand aufs Stuttgarter Party-Schiff. Das liegt immer in Bad Cannstatt vor Anker. Nahe der B 10 auf Höhe des Wasens.

Auf dem Ober- und Unterdeck erwarten die Gäste House und Techno von einem wilden Line-Up: Siskardeş, Bernd Affleck b2b Baldman C., DJ Yarak, A:Side, Papi da Silva, Chief Queef und DJ Brexit sorgen für alles zwischen Groove, Bounce und Eskalation. Open-Air-Vibes inklusive!

Dachsession, Fridas Pier, Uferstr., Stuttgart-Wangen, 3.7., 16 Uhr – 4.7., 5 Uhr

Fridas Pier

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