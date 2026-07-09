Trockene Sommer verändern die Rohrreinigung im Raum Stuttgart

FixiPixi deluxe / Pixabay

Mehrere trockene und heiße Sommer in Folge haben in Baden-Württemberg das Bewusstsein für den Umgang mit Wasser geschärft. Sinkende Grundwasserstände und zeitweise Aufrufe zum sparsamen Verbrauch betreffen längst nicht mehr nur Landwirtschaft und Privathaushalte, sondern auch Branchen, die man zunächst nicht damit verbindet. Ein Beispiel ist die Rohr- und Kanalreinigung:

Wo früher große Mengen Frischwasser durch die Leitungen gespült wurden, setzt sich zunehmend eine Technik durch, die das eingesetzte Wasser im Kreislauf führt. Auch ein Stuttgarter Rohrreinigungsbetrieb setzt inzwischen Fahrzeuge mit Wasserrückgewinnung ein. Der Wandel zeigt, wie sich der Klimadruck bis in spezialisierte Handwerksbereiche fortsetzt.

Warum ausgerechnet die Rohrreinigung vom Wassermangel betroffen ist

Auf den ersten Blick wirkt die Verbindung überraschend: Was hat das Freimachen verstopfter Rohre mit Dürre zu tun? Der Zusammenhang liegt in der Methode. Die gründlichste Form der Reinigung von Abwasserleitungen und Kanälen ist die Hochdruckspülung.

Dabei wird Wasser mit hohem Druck durch das Rohr gepresst, um Fett, Sand, Schlamm und Ablagerungen zu lösen. Je nach Verfahren und Rohrdurchmesser kommen dabei erhebliche Wassermengen zum Einsatz. In Zeiten, in denen Kommunen zu sparsamem Verbrauch aufrufen und Wasserentnahmen zeitweise eingeschränkt werden, gerät dieser Bedarf stärker in den Blick. Für Betriebe in einer dicht besiedelten Region wie dem Großraum Stuttgart, in der täglich zahlreiche Einsätze anfallen, summiert sich der Verbrauch zu einer relevanten Größe.

Baden-Württemberg gehörte in den vergangenen Jahren wiederholt zu den von Trockenheit betroffenen Bundesländern, in denen einzelne Kommunen die Wasserentnahme aus Gewässern zeitweise beschränkten.

Vor diesem Hintergrund rückt jeder größere gewerbliche Verbraucher stärker in den Fokus – auch solche, die bislang kaum mit dem Thema in Verbindung gebracht wurden.

Wie viel Wasser eine Kanalreinigung tatsächlich benötigt

Der Wasserbedarf einer Reinigung hängt stark von Aufgabe und Technik ab. Eine einfache Verstopfung im Haushalt lässt sich oft mechanisch oder mit geringem Wassereinsatz beheben. Anders sieht es bei der Kanalreinigung im Außenbereich aus: Hier arbeiten Spülfahrzeuge mit Durchflussmengen von mehreren hundert Litern pro Minute, um lange Leitungsabschnitte gründlich zu säubern.

Ohne Rückgewinnung müsste das Fahrzeug sein Frischwasser regelmäßig an Hydranten oder Füllstationen nachtanken – jede dieser Fahrten kostet Zeit und Wasser. Genau an diesem Punkt setzt die technische Entwicklung an, die die Branche derzeit prägt. Statt das eingesetzte Wasser nach einmaliger Nutzung zu verwerfen, wird es aufbereitet und erneut verwendet.

Die Technik dahinter: Wasserrückgewinnung im Reinigungsfahrzeug

Moderne Kombifahrzeuge vereinen Hochdruckspülung und Absaugung in einem System und filtern das aufgesogene Abwasser direkt an Bord. So funktioniert der Kreislauf in der Praxis:

Spülen: Das Wasser wird mit Hochdruck in die Leitung gepresst und löst Ablagerungen von den Rohrwänden. Absaugen: Das verschmutzte Wasser wird zusammen mit dem gelösten Material wieder aufgenommen. Filtern: Eine mehrstufige Filteranlage trennt Feststoffe ab, sodass nur noch feine Partikel im Bereich von etwa 0,1 bis 0,3 Millimeter im Wasser verbleiben. Wiederverwenden: Das aufbereitete Wasser wird zurück zur Hochdruckpumpe geleitet und erneut zum Spülen genutzt. Entsorgen: Erst die abgetrennten Feststoffe und der Schlamm werden fachgerecht entsorgt.

Durch diesen Kreislauf lässt sich dasselbe Wasser mehrfach nutzen. Das reduziert den Frischwasserbedarf deutlich und verringert die Zahl der Nachtankfahrten, was zugleich Kraftstoff spart und die effektive Reinigungszeit erhöht.

Was sich dadurch für die Region Stuttgart ändert

Für den Großraum Stuttgart mit seiner dichten Bebauung und dem weit verzweigten Kanalnetz ist die Umstellung mehr als eine technische Randnotiz. Die Stadtentwässerung reinigt die öffentlichen Kanäle turnusmäßig etwa alle zehn Jahre und befährt sie anschließend mit Kameras, um Schäden zu erkennen.

Hinzu kommen unzählige private Grundstücksleitungen, deren Reinigung in der Verantwortung der Eigentümer liegt. Wenn Fahrzeuge mit Wasserrückgewinnung arbeiten, sinkt der Bedarf an entnommenem Trinkwasser spürbar – ein Faktor, der in trockenen Sommern an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig bleiben die Fahrzeuge länger im Einsatz, ohne zum Nachtanken ausrücken zu müssen.

Das kann in einer Region mit hohem Verkehrsaufkommen auch die Zahl der Fahrten im Stadtgebiet verringern. Hinzu kommt ein wirtschaftlicher Aspekt: Steigende Wasserpreise machen den sparsamen Umgang mit der Ressource nicht nur ökologisch, sondern auch betriebswirtschaftlich attraktiver. Fachleute gehen davon aus, dass sich die höheren Anschaffungskosten der Fahrzeuge über die Einsparungen im laufenden Betrieb mit der Zeit ausgleichen können.

Die Vorteile der wassersparenden Verfahren im Überblick

Fachleute nennen mehrere Gründe, warum sich die Kreislaufführung des Wassers zunehmend durchsetzt:

Deutlich geringerer Frischwasserverbrauch, da dasselbe Wasser mehrfach genutzt wird

Weniger Fahrten zu Hydranten und Füllstationen und damit geringerer Kraftstoffverbrauch

Längere effektive Reinigungszeit pro Einsatz ohne Unterbrechung für die Wasseraufnahme

Entlastung der öffentlichen Wasserversorgung, besonders in Trockenperioden

Geringerer Verschleiß und weniger Leerfahrten durch den geschlossenen Kreislauf

Herausforderungen und Grenzen der Technik

Trotz der Vorteile ist die Wasserrückgewinnung kein Allheilmittel. Die Fahrzeuge sind in der Anschaffung teurer und technisch anspruchsvoller als herkömmliche Spülwagen, was besonders kleinere Betriebe vor Investitionsentscheidungen stellt. Auch die Filteranlagen müssen regelmäßig gewartet werden, damit die Wasserqualität für die Wiederverwendung ausreicht.

Bei bestimmten Aufgaben – etwa der Reinigung stark kontaminierter Leitungen – bleibt frisches Wasser weiterhin nötig. Und nicht jede Verstopfung im Haushalt rechtfertigt den Einsatz eines großen Kombifahrzeugs. Fachleute betonen daher, dass die richtige Methode immer vom Einzelfall abhängt.

Die Entwicklung zeigt jedoch klar in Richtung ressourcenschonender Verfahren, getrieben von steigenden Wasserpreisen und dem wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit.

Zahlen und Fakten zum Wassereinsatz bei der Kanalreinigung

Die folgende Übersicht ordnet einige technische Kennwerte ein, die den Wandel in der Branche greifbar machen:

Kennwert Größenordnung Bedeutung Arbeitsdruck Hochdruckspülung bis rund 200 Bar Löst Fett, Sand und Ablagerungen Höchstdruckverfahren (Spezialfälle) bis 3.000 Bar Entfernt harte Rückstände wie Beton Durchflussmenge beim Spülen mehrere hundert Liter/Minute Bestimmt den Wasserbedarf Filtergrenze bei Rückgewinnung ca. 0,1–0,3 mm Ermöglicht die Wiederverwendung Reinigungsturnus öffentliche Kanäle etwa alle 10 Jahre Danach Kamerabefahrung Wassernutzung im Kreislauf mehrfach je Einsatz Reduziert Frischwasserentnahme

Die Werte verdeutlichen, warum gerade die wasserintensiven Verfahren im Fokus stehen, wenn es um Einsparpotenziale geht.

Woran sich ressourcenschonende Verfahren erkennen lassen

Für Kommunen, Hausverwaltungen und private Auftraggeber, die auf einen sparsamen Umgang mit Wasser Wert legen, gibt es einige Anhaltspunkte:

Einsatz von Kombifahrzeugen mit integrierter Wasserrückgewinnung statt reiner Spülwagen

Transparente Angaben zur eingesetzten Technik und zum Reinigungsverfahren

Vorherige Kamerainspektion, um unnötige und wasserintensive Eingriffe zu vermeiden

Fachgerechte Trennung und Entsorgung von Feststoffen und Schlamm

Auswahl der Methode nach Bedarf – von der mechanischen Reinigung bis zur Hochdruckspülung

Wie sich die Branche weiterentwickelt

Beobachter erwarten, dass sich der Trend zu ressourcenschonenden Verfahren in den kommenden Jahren fortsetzt. Steigende Wasser- und Energiepreise, strengere Umweltauflagen und der öffentliche Druck in Trockenperioden wirken in dieselbe Richtung. Parallel entwickelt sich die Diagnosetechnik weiter:

Präzise Kamerabefahrungen und Ortungsverfahren helfen, Schäden gezielt zu finden, sodass nur dort gereinigt oder saniert wird, wo es nötig ist. Das spart nicht nur Wasser, sondern auch Kosten. Für die Region Stuttgart, in der öffentliche und private Netze eng verzahnt sind, dürfte die Kombination aus sparsamer Reinigungstechnik und genauer Diagnose zum Standard werden.

Der Sommer, der die Debatte um den Wasserverbrauch immer wieder neu entfacht, wirkt dabei als Katalysator für einen Wandel, der längst begonnen hat.

Häufige Fragen zur Rohrreinigung in trockenen Sommern

Warum verbraucht eine Kanalreinigung so viel Wasser?

Die gründlichste Methode ist die Hochdruckspülung, bei der Wasser mit hohem Druck durch die Leitung gepresst wird. Je nach Aufgabe fließen dabei mehrere hundert Liter pro Minute.

Was bedeutet Wasserrückgewinnung bei der Rohrreinigung?

Moderne Fahrzeuge saugen das Spülwasser wieder auf, filtern es und führen es zurück zur Pumpe. So lässt sich dasselbe Wasser mehrfach nutzen und der Frischwasserbedarf sinkt.

Ist recyceltes Spülwasser genauso wirksam?

Für die meisten Reinigungsaufgaben ja. Das Wasser wird so weit gefiltert, dass nur feine Partikel verbleiben. Bei stark kontaminierten Leitungen kann jedoch frisches Wasser nötig sein.

Wie oft werden die Kanäle im Raum Stuttgart gereinigt?

Die öffentlichen Kanäle werden turnusmäßig etwa alle zehn Jahre gereinigt und anschließend per Kamera geprüft. Für private Grundstücksleitungen sind die Eigentümer selbst verantwortlich.

Spielt Trinkwasser bei der Kanalreinigung eine Rolle?

Ohne Rückgewinnung wird häufig Trinkwasser aus Hydranten genutzt. Kreislaufsysteme reduzieren diese Entnahme deutlich, was in Trockenperioden besonders ins Gewicht fällt.

Merken Privathaushalte etwas von der Umstellung?

Im Ergebnis kaum – die Reinigungsleistung bleibt gleich. Der Unterschied liegt in der eingesetzten Technik und im schonenderen Umgang mit der Ressource Wasser.