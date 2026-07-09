Abitur 2025: Leichte Notenverschlechterung bei beruflichen Gymnasien

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Stuttgart. Rund 13.200 Schülerinnen und Schüler haben im Jahr 2025 an den beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg die Abiturprüfung erfolgreich abgelegt. Der durchschnittliche Notenschnitt lag bei 2,47, was im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Verschlechterung um zwei Zehntel darstellt. Insgesamt wurde die Prüfung von etwa 14.100 Schülerinnen und Schülern abgelegt.

Dirk Meyer (kai)

Die Ergebnisse des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg verdeutlichen, dass die Anzahl der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen fast vollständig den Prüfungsjahrgang widerspiegelt. Die erfolgreiche Absolvierung der Abiturprüfung ist damit für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs erreicht worden, wobei die Durchschnittsnote im Vergleich zum Vorjahr leicht schlechter ausfiel.

Haupttrends bei den Noten

Die Abiturdurchschnittsnote bei den beruflichen Gymnasien lag im Jahr 2025 bei 2,47. Damit ist die Bewertung im Vergleich zu den allgemeinbildenden Gymnasien schlechter ausgefallen; dort lag die Durchschnittsnote bei 2,22. Die differenzierte Betrachtung zeigt, dass die beruflichen Gymnasien seit Beginn des Jahrtausends eine kontinuierliche Verbesserung der Noten verzeichnen. Im Jahr 2000 lag der Durchschnitt noch bei 2,62, während in den Jahren 2021 und 2022, die stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt waren, bessere Noten mit 2,38 beziehungsweise 2,42 erreicht wurden.

Die stärkste Beteiligung verzeichneten die wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasien, bei denen rund 4.900 Schülerinnen und Schüler die Prüfung ablegten. Hier lag die Durchschnittsnote bei 2,40, was die besten Ergebnisse im Vergleich zu anderen Fachrichtungen darstellt. Demgegenüber erreichten die Schülerinnen und Schüler der sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasien im Schnitt eine bessere Note von 2,35 und somit den besten Durchschnitt innerhalb der beruflichen Schulen.

Notenverteilung im Überblick

Die Note 2,0 wurde im Jahr 2025 von mehr als der Hälfte der Absolventinnen und Absolventen (51,3 %) erreicht. Fast ein Viertel, genauer 22,9 %, beziehungsweise gut 3.000 Schülerinnen und Schüler, erzielten eine Note zwischen 1,0 und 1,9. Besonders hervorzuheben ist, dass sich über 200 Schülerinnen und Schüler (1,6 %) die Traumnote 1,0 sicherten.

Die häufigste Note, die im Zeugnis vermerkt wurde, war 2,9, die von 778 Schülerinnen und Schülern erreicht wurde. Die Note 2,9 ist somit die am häufigsten vorkommende Bewertung im Jahr 2025.

Die Ergebnisse des Abiturs an beruflichen Gymnasien spiegeln die Entwicklungen in der Bildungslandschaft wider, wobei die Notenentwicklung in den vergangenen Jahren durch externe Einflüsse, insbesondere die Pandemie, beeinflusst wurde. Die Verteilung der Noten deutet auf eine überwiegend solide Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler hin, wobei die besten Noten in den sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Fachrichtungen erzielt wurden.