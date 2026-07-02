Gastrotest: Bäckerei Trölsch in Leonberg: Kulinarischer Verwöhntempel

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Gleich vor Warmbronn und Renningen gelegen, ist der riesige Klotz ein Magnet für viele Anwohner. Hier wird den ganzen Tag über geschlemmt und gestärkt.

Von Alexander Kappen

Leonberg. Am Längenbühl 4 lautet die Adresse der Bäckerei, die gleichzeitig auch ein zweistöckiges Café darstellt. Von 6 bis 18.30 Uhr hat man täglich geöffnet. Hier gibt es auch einen Drive-In bis 10 Uhr morgens, wo Handwerker sich ihr Frühstück auf die Schnelle mitnehmen können, wenn sie morgens zur Baustelle fahren.

Draußen gibt es rund 50 Plätze und viele Parkplätze rund ums Gebäude. Drinnen gibt es 2 Stockwerke zum Hinsetzen und Essen. Oben ist es etwas ruhiger. Hier befinden sich auch die sehr sauberen Toiletten.

Es gibt vorgefertigte Frühstücke: Käselastig, Wurstlastig, Lachsfrühstücke, dazu Fruchtjoghurts, Heißgetränke, mittags dann Pizza und belegte Brötchen. Auch frisch gespresste Orangensäfte…

Ambiente: 5 Sterne

Essen: 4 Sterne

Service: 4 Sterne