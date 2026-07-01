Gefährdungsbeurteilung im Betrieb: Was Vorschriften wirklich fordern

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Wer einen Betrieb führt, kennt das Thema, scheut aber oft den genauen Blick in die Vorschriften. Dabei ist die Gefährdungsbeurteilung im Betrieb keine bürokratische Kür, sondern gesetzliche Pflicht. Das Arbeitsschutzgesetz schreibt sie seit 1996 für jeden Arbeitgeber verbindlich vor, unabhängig von Branche, Größe oder Organisationsform. Selbst wer nur eine einzige Person beschäftigt, kommt nicht daran vorbei.

Dennoch zeigt die Praxis immer wieder, dass viele Unternehmen die Anforderungen unterschätzen oder formal erfüllen, ohne den eigentlichen Zweck zu treffen. Gefährdungen systematisch zu erkennen, zu bewerten und durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen, das ist der Kern des Instruments. Dieser Artikel erklärt, was Vorschriften konkret verlangen, welche Schritte unbedingt dokumentiert werden müssen und wo typische Fehler entstehen, die im Ernstfall rechtliche und finanzielle Konsequenzen haben.

TL;DR — Das Wichtigste in Kürze

Die Gefährdungsbeurteilung im Betrieb ist nach § 5 ArbSchG für jeden Arbeitgeber verpflichtend, ohne Ausnahme für Kleinunternehmen.

Sie muss alle Tätigkeiten, Arbeitsplätze und Arbeitsmittel umfassen, nicht nur offensichtliche Gefahrenquellen.

Ergebnisse, Maßnahmen und deren Wirksamkeitsprüfung müssen schriftlich dokumentiert sein.

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz sind seit der ArbSchG-Änderung von 2013 ausdrücklich einzubeziehen.

Externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit unterstützen Betriebe, die intern kein entsprechendes Fachwissen haben.

Eine fehlende oder unvollständige Beurteilung kann Bußgelder, Haftungsrisiken und Versicherungsprobleme nach sich ziehen.

Die Beurteilung ist kein einmaliger Vorgang, sondern muss bei wesentlichen Änderungen oder in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden.

Was das Gesetz wirklich verlangt

Die gesetzliche Grundlage im Überblick

Das Arbeitsschutzgesetz bildet das Fundament. § 5 ArbSchG verpflichtet jeden Arbeitgeber, durch eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen festzustellen, welche Gefährdungen mit der Arbeit verbunden sind. Ergänzt wird das durch die Betriebssicherheitsverordnung, die DGUV-Vorschriften sowie zahlreiche branchenspezifische Technische Regeln. Wichtig ist, dass all diese Regelwerke aufeinander aufbauen und keine isolierten Einzelpflichten darstellen. Wer also meint, mit dem Arbeitsschutzgesetz allein sei es getan, liegt falsch.

Die Unfallversicherungsträger und staatliche Aufsichtsbehörden prüfen im Ernstfall sehr genau, ob die Anforderungen aus allen relevanten Quellen eingehalten wurden. Entscheidend ist dabei nicht, ob ein Formular ausgefüllt wurde, sondern ob die Beurteilung inhaltlich belastbar ist.

Welche Gefährdungen einzubeziehen sind

Der Gesetzgeber nennt in § 5 ArbSchG sechs Gefährdungskategorien, die als Mindestrahmen gelten. Dazu gehören physikalische, chemische und biologische Einwirkungen ebenso wie die Gestaltung von Arbeitsmitteln, Arbeitsumgebung und Arbeitsorganisation. Hinzu kommen psychische Belastungen, die seit 2013 ausdrücklich in den Gesetzestext aufgenommen wurden.

Gerade dieser letzte Punkt sorgt in der Praxis für Unsicherheit. Psychische Belastungen umfassen keine Diagnosen oder Persönlichkeitsbewertungen, sondern messbare Arbeitsbedingungen wie Zeitdruck, mangelnde Handlungsspielräume oder fehlende Kommunikationsstrukturen. Hierfür existieren erprobte Instrumente, etwa standardisierte Mitarbeiterbefragungen oder Beobachtungsinterviews, die sich in der betrieblichen Praxis bewährt haben.

Für welche Tätigkeiten und Bereiche gilt die Pflicht

Eine häufige Fehlvorstellung besteht darin, die Gefährdungsbeurteilung auf Produktionsbereiche oder handwerkliche Tätigkeiten zu beschränken. Tatsächlich gilt die Pflicht für alle Arbeitsplätze und alle Tätigkeiten, also auch für Büros, Homeoffice-Arbeitsplätze und mobile Tätigkeiten. Sobald eine Person im Auftrag des Unternehmens tätig ist, greift die Pflicht zur Beurteilung.

Dabei darf nach Tätigkeiten gebündelt werden. Gleichartige Arbeitsplätze mit vergleichbaren Gefährdungen müssen nicht einzeln bewertet werden. Dieses Prinzip erleichtert die praktische Umsetzung erheblich, setzt aber voraus, dass die Gleichartigkeit tatsächlich gegeben und dokumentiert ist.

Aufbau und Dokumentation einer rechtssicheren Beurteilung

Die sieben Schritte der Gefährdungsbeurteilung

In der Fachliteratur und in DGUV-Empfehlungen hat sich ein Sieben-Schritte-Modell durchgesetzt, das den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Es beginnt mit der Festlegung des Beurteilungsbereichs und der Erfassung aller relevanten Tätigkeiten. Im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Gefährdungsermittlung, also das systematische Aufspüren von Risiken.

Danach wird jede Gefährdung bewertet: Wie wahrscheinlich ist ein Schaden, und wie schwer wäre er? Aus dieser Bewertung leiten sich im vierten Schritt konkrete Schutzmaßnahmen ab. Diese werden festgelegt, umgesetzt und in einem sechsten Schritt auf ihre Wirksamkeit überprüft. Der letzte Schritt ist die Fortschreibung, also die Aktualisierung bei Veränderungen.

Was die Dokumentation enthalten muss

§ 6 ArbSchG verlangt die schriftliche Dokumentation, zumindest ab zehn Beschäftigten. Doch auch kleinere Betriebe sind gut beraten, alles schriftlich festzuhalten, denn im Fall eines Arbeitsunfalls oder einer Betriebsprüfung liegt die Beweislast beim Arbeitgeber.

Die Dokumentation muss nachvollziehbar machen, welche Gefährdungen identifiziert wurden, wie sie bewertet worden sind, welche Maßnahmen ergriffen wurden und ob diese gewirkt haben. Eine bloße Liste von Gefahren ohne Maßnahmen und Wirksamkeitsprüfung gilt rechtlich nicht als vollständig.

Wer betriebliche Gefährdungen bewertet und dabei auf externe Unterstützung setzt, etwa durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit in oder andernorts, sollte deren Einschätzungen und Empfehlungen ebenfalls dokumentieren. Für Unternehmen, die eine spezialisierte Beratung suchen, lohnt der Blick auf erfahrene Anbieter im Bereich der Arbeitssicherheit in Stuttgart, die Betriebe bei der systematischen Beurteilung begleiten.

Häufige Fehler und wie sie entstehen

Zu den verbreitetsten Schwachstellen gehören pauschale Formulierungen ohne konkreten Betriebsbezug, fehlende Wirksamkeitskontrollen und die Auslassung ganzer Tätigkeitsbereiche. Besonders problematisch ist es, wenn eine Beurteilung zwar vorhanden ist, aber seit Jahren nicht überarbeitet wurde, obwohl sich Arbeitsabläufe, Maschinen oder das Personal verändert haben.

Ein weiterer klassischer Fehler betrifft die Beteiligung der Beschäftigten. Das ArbSchG sieht vor, dass Mitarbeiter in den Prozess einbezogen werden. Wer die Beurteilung ausschließlich am Schreibtisch erstellt, ohne die Erfahrungen der tatsächlich Arbeitenden zu nutzen, riskiert blinde Flecken, die im Ernstfall teuer werden.

Gefährdungsbeurteilung im Betrieb und die Rolle externer Fachkräfte

Wann externe Unterstützung sinnvoll ist

Nicht jeder Betrieb verfügt über das nötige Fachwissen, um eine vollständige Gefährdungsbeurteilung selbst durchzuführen. Das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) schreibt deshalb vor, dass Arbeitgeber Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Betriebsärzte zu bestellen haben, sofern dies nach DGUV-Vorschrift 2 erforderlich ist. Der Umfang richtet sich nach Branche und Beschäftigtenzahl.

Externe Fachkräfte bringen nicht nur methodisches Wissen mit, sondern auch den Blick von außen, der interne Betriebsblindheit ausgleicht. Sie kennen aktuelle technische Regelwerke, helfen bei der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen und können die Dokumentation auf Rechtssicherheit prüfen.

Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

Wo ein Betriebsrat existiert, hat er nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht bei Regelungen zum Gesundheitsschutz. Das bedeutet konkret: Maßnahmen, die aus der Gefährdungsbeurteilung folgen, können nicht einseitig vom Arbeitgeber festgelegt werden. Die Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung ist also nicht nur rechtlich geboten, sondern erhöht auch die Akzeptanz der Maßnahmen im Betrieb erheblich.

Betriebe ohne Betriebsrat sollten trotzdem Beschäftigte einbeziehen, etwa durch Befragungen oder gemeinsame Arbeitsbegehungen. Dieser partizipative Ansatz ist kein Nice-to-have, sondern Teil des gesetzlichen Anforderungsprofils.

Psychische Belastungen als unterschätzte Gefährdung

Gerade in Branchen mit hohem Kundenkontakt, Schichtarbeit oder starker Verdichtung der Arbeitsaufgaben zeigt die Praxis, dass psychische Belastungen selten ausreichend erfasst werden. Dabei ist die rechtliche Lage eindeutig: Seit 2013 müssen sie zwingend Teil jeder Gefährdungsbeurteilung sein.

Unternehmen, die diesen Aspekt bisher ausgelassen haben, sollten ihn bei der nächsten Aktualisierung nachholen. Standardisierte Instrumente wie der KFZA-Fragebogen oder das COPSOQ-Verfahren ermöglichen eine strukturierte Erfassung, die auch einer Behördenprüfung standhält.

Was die Beurteilung in der betrieblichen Praxis bedeutet

Die Gefährdungsbeurteilung im Betrieb ist dann am wirkungsvollsten, wenn sie nicht als Pflichtübung betrachtet wird, sondern als Managementwerkzeug. Betriebe, die sie ernst nehmen, identifizieren Risiken frühzeitig, vermeiden Ausfallzeiten durch Arbeitsunfälle und stärken das Vertrauen der Belegschaft.

Aus rechtlicher Perspektive schützt eine saubere Dokumentation vor Haftungsansprüchen, wenn es doch zu einem Unfall kommt. Berufsgenossenschaften und staatliche Aufsichtsbehörden fordern bei Prüfungen zunehmend nicht nur das Vorhandensein einer Beurteilung, sondern deren Aktualität und inhaltliche Tiefe.

Für die Praxis empfiehlt sich ein festes Intervall für die Überprüfung, mindestens einmal jährlich sowie anlassbezogen bei Änderungen. Wer die Beurteilung als laufenden Prozess versteht und nicht als einmaliges Dokument, kommt dem gesetzlichen Ideal am nächsten und schützt gleichzeitig Betrieb und Belegschaft nachhaltig.