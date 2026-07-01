Erfolgreiche Nachzucht bei Markhoren in Wilhelma – Artenvielfalt durch europäisches Zuchtprogramm gesichert

Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

In der Wilhelma wurde die Geburt von drei Jungtieren der bedrohten Wildziege Markhor verzeichnet. Die Nachwuchstiere, darunter ein Weibchen und zwei Böcke, wurden Ende Mai und Anfang Juni geboren und tragen zur Stabilisierung der Art bei, die in europäischen Zoos nur selten zu sehen ist.

Dirk Meyer (kai)

Die Geburten in der Wilhelma markieren einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen des Europäischen Ex-situ-Programms (EEP), das von der European Association of Zoos and Aquarien (EAZA) koordiniert wird. Ziel dieses Programms ist es, die genetische Vielfalt und den Bestand der Markhor-Populationen in Menschenobhut nachhaltig zu sichern. Die Zusammenarbeit zwischen europäischen Zoos und die Empfehlungen für Zucht, Tiertransfers und Populationen tragen dazu bei, die Art langfristig zu erhalten, auch angesichts ihrer globalen Gefährdung.

Die Geburten und ihre Bedeutung

Die drei Jungtiere wurden in den letzten Wochen geboren, wobei die ersten Nachwuchstiere bereits nach wenigen Tagen das Gelände erkunden konnten. Die jungen Markhor-Kälber folgen ihren Müttern bereits in einem so jungen Alter in die felsigen und steilen Geländeabschnitte, die den Lebensraum der Art in Zentral- und Südostasien prägen. Diese Fähigkeit zur sicheren Fortbewegung in anspruchsvollem Gelände ist eine entscheidende Anpassung, die die Tiere vor zahlreichen Räubern schützt. Bereits in den ersten Lebenswochen zeigen die Jungtiere eine hohe Trittsicherheit und Neugier, was bei den Besuchern derzeit gut beobachtet werden kann.

Besucherinnen und Besucher können die jungen Markhorer bei ihren Erkundungen beobachten, während sie spielerisch ihre Umgebung kennenlernen. Die Kuratorin der Wilhelma, Dr. Ulrike Rademacher, hebt hervor, dass die Jungtiere in dieser Phase viel Neues entdecken und ihre Fähigkeiten im Klettern und Balancieren trainieren.

Merkmale und Verhaltensweisen der Art

Die Markhor, eine einzigartige Wildziege mit felsigem Verbreitungsgebiet, sind durch ihre markanten, schraubenförmigen Hörner bekannt. Besonders die ausgewachsenen Männchen besitzen Hörner, die über einen Meter lang werden und eine charakteristische Spiralform aufweisen. Diese Hörner sind das visuelle Markenzeichen der Art und haben auch eine soziale Funktion im Paarungsverhalten. Während die Männchen außerhalb der Paarungszeit meist einzeln oder in Junggesellengruppen leben, bilden die Weibchen mit ihrem Nachwuchs stabilere Herdenverbände.

Der Schutzstatus und Herausforderungen

Obwohl die Bestände in einigen Regionen durch Schutzmaßnahmen wieder ansteigen, gilt der Markhor weltweit weiterhin als potenziell gefährdet. Die Weltnaturschutzunion IUCN listet die Art derzeit als „Near Threatened“, was auf eine mögliche Gefährdung hinweist. Ursachen für den Rückgang der Populationen sind nach wie vor Wilderei, Verlust des Lebensraums und die Konkurrenz durch Weidevieh. Die früher starken Rückgänge in den vergangenen Jahrzehnten führten dazu, dass die Art in der Wildbahn nur noch in voneinander getrennten Teilpopulationen vorkommt, was die langfristige Überlebensfähigkeit erschwert.

Schutzmaßnahmen und Perspektiven

Verschiedene Schutzprogramme, auch auf internationaler Ebene, haben in den letzten Jahren positive Effekte gezeigt. Die Zucht in Zoos, vor allem im Rahmen des EEP, ist eine wichtige Säule dieser Bemühungen. Die Koordination der Populationen soll verhindern, dass genetische Vielfalt verloren geht, und die Stabilität der Art sichern. Die Wilhelma beteiligt sich aktiv an diesen Programmen und sieht die Nachwuchsgeburten als wichtigen Beitrag zum Artenschutz.

Trotz der Erholung in einigen Regionen bleibt der Markhor auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) weiterhin als „potenziell gefährdet“ eingestuft. Die Verteilung der verbleibenden Populationen ist ungleichmäßig, und die Gefahren durch Wilderei, Habitatverlust und die Konkurrenz durch domestiziertes Vieh bestehen weiterhin. Die Erfolge in europäischen Zoos können somit nur einen Teil der Gesamtstrategie darstellen, um die Art langfristig zu sichern.