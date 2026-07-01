Baden-württembergs Industrie blickt verhaltener auf Exportmärkte

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Die Exportaussichten der Industrie im Bundesland Baden-Württemberg haben sich im Frühjahr deutlich eingetrübt. Während die Grundstimmung noch zu Jahresbeginn überwiegend optimistisch war, zeigt eine aktuelle Umfrage eine zunehmende Skepsis bei den Unternehmen hinsichtlich ihrer künftigen Exportentwicklung.

Die konjunkturelle Lage im baden-württembergischen Industriesektor ist geprägt von wachsender Unsicherheit. Die zunehmenden globalen Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und steigende Kosten führen zu einer veränderten Einschätzung der Exportperspektiven. Experten fordern politischen Handlungswillen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Dirk Meyer (kai)

Veränderte Erwartungen in der Exportindustrie

Im Frühsommer 2026 haben rund 1.200 Unternehmen aus dem baden-württembergischen Industriesektor an einer Sonderauswertung der IHK-Konjunkturumfrage teilgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die optimistischen Erwartungen an die Exportentwicklung nur noch leicht über den pessimistischen Einschätzungen liegen.

Während im Jahresbeginn gut 28 Prozent der Unternehmen positive Aussichten auf den Export in die nächsten zwölf Monate hatten, ist dieser Anteil auf etwa 30 Prozent angestiegen. Gleichzeitig ist der Anteil der Unternehmen, die mit rückläufigen Exportzahlen rechnen, deutlich gestiegen: von knapp 20 auf rund 25 Prozent.

Die Gesamtstimmung hat sich somit deutlich eingetrübt, was auf eine zunehmende Unsicherheit im internationalen Geschäftsumfeld hindeutet.

Ursachen und Einflussfaktoren

Handelskonflikte, geopolitische Risiken sowie steigende Kosten gelten als die Hauptfaktoren für die veränderten Erwartungen. Besonders problematisch ist die Lage im US-Geschäft.

Trotz einer positiven Grundhaltung in Teilen der Wirtschaft, rechnen sowohl rund ein Drittel der Betriebe mit steigenden Exporten in die Vereinigten Staaten, als auch ebenso viele mit einem Rückgang.

Die anhaltende Unsicherheit wird maßgeblich durch US-Zölle verursacht, die trotz gerichtlicher Entscheidung im Februar 2026 weiterhin bestehen bleiben. Obwohl das Oberste Gericht der USA die Zölle für rechtswidrig erklärt hat, wurden sie unmittelbar durch temporäre Ersatzmaßnahmen ersetzt.

Für die baden-württembergische Wirtschaft bedeutet dies, dass die Belastung durch die Zölle weiterhin besteht, auch wenn Rückzahlungen für die Unternehmen eher US-Importeure zugutekommen.

Regionale Perspektiven

Auch in anderen Weltregionen bleibt die Stimmung skeptisch. Für die Eurozone erwarten 26 Prozent der Unternehmen steigende Exporte, während 23 Prozent eine Abnahme prognostizieren.

In Asien hat sich die pessimistischer Einschätzung innerhalb weniger Monate erhöht: Während im Frühjahr nur 19 Prozent der Unternehmen von rückläufigen Geschäften ausgingen, sind es nun 23 Prozent. Besonders in China sind die Erwartungen verhalten: 27 Prozent der Betriebe rechnen mit rückläufigen Exporten, während nur 25 Prozent mit steigenden Zahlen rechnen.

Auswirkungen des Mercosur-Abkommens

Mit der vorläufigen Anwendung des EU-Mercosur-Abkommens seit Anfang Mai sollen Handelsschranken in Lateinamerika abgebaut werden. Die ersten Schritte, insbesondere der Abbau von Zöllen, könnten langfristig positive Effekte auf das Exportgeschäft haben.

Derzeit spiegeln sich diese Perspektiven jedoch kaum in den Erwartungen der Unternehmen wider. Lediglich 21 Prozent der Firmen rechnen mit einer positiven Entwicklung ihrer Exporte nach Mittel- und Südamerika, während 18 Prozent mit rückläufigen Geschäften rechnen. Die Differenz zwischen optimistischen und pessimistischen Einschätzungen bleibt somit gering, was auf eine abwartende Haltung in Bezug auf die Region hindeutet.

Forderungen an die Politik

Aus der Wirtschaft heißt es, dass die politische Stabilität und verlässliche Rahmenbedingungen für den internationalen Handel essenziell sind. Handelsabkommen, die Planungssicherheit bieten, seien wichtiger denn je, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Die Industrie fordert konkrete Maßnahmen, um die Belastungen durch handelspolitische Unsicherheiten zu verringern und die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Exportentwicklung zu verbessern. Dabei stehen insbesondere offene Märkte und internationale Abkommen im Fokus, um die Position Baden-Württembergs im globalen Wettbewerb zu stärken.