Beachvolleyball am Schlossplatz: Vom 2. bis 9. Juni

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Das „City Sport Event“ bringt Sand, knapp bekleidete Spieler und Wettkampfatmosphäre in die Stuttgarter Stadtmitte. Am Schlossplatz wird gebaggert, gepritscht und gekämpft.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. VfB-Star „Cacau“ spielte auch schon mit: Beim Beachvolleyball im gemischten Doppel am Schlossplatz. Das Eventgelände umfasst zwei bis drei Beachvolleyball-Courts, auf denen über den gesamten Veranstaltungszeitraum hinweg ein abwechslungsreiches Sportprogramm stattfindet.

Ergänzt weden die Spielflächen durch Zuschauerbereiche, die es ermöglichen, spannende Matches aus nächster Nähe zu verfolgen.

In den Vormittagsstunden richtet sich das Programm gezielt an Kinder und Schulklassen – unter anderem im „größten Sandkasten der Stadt“ sowie im Rahmen von Schulkooperationen.

Das CitySportEvent kombiniert verschiedene Formate wie Nachwuchsangebote, Show-Trainings auf hohem sportlichen Niveau, Hochschul- und Firmenturniere sowie offene Spielangebote, die zum Mitmachen, Kennenlernen und Austausch einladen.

CitySportEvent – VLW