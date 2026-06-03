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Eisdielentest die 5.: Eisdiele „La Fenice“

Juni 3, 2026
Symbolbild: Pixabay / CC0 / Claudio_Scott

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Am Beginn des Königsbaus (vom Schlossplatz aus) befindet sich die Eisdiele. Hier gibt es rund 30 Eissorten. Das Eis ist handgemacht. Netter Service. Gute aber nicht sehr gute Eisqualität.

Gut beim Einkaufsbummel zu erreichen, zentrale Lage.

La FENICE Eiscafé | Königsbau Passagen Stuttgart

Eisqualität: 4 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

Der Königsbau Passagen in Stuttgart sind ein historischer Einkaufs- und Geschäftskomplex, der seine Wurzeln im 19. Jahrhundert hat. Ursprünglich wurde das Gebäude im Stil des Historismus erbaut und diente als königliches Kaufhaus, was ihm seinen Namen gab.

Im Laufe der Jahre wurde der Bau mehrfach umgebaut und modernisiert, wobei die historische Fassade weitgehend erhalten blieb. Heute verbindet die Königsbau Passagen Tradition mit zeitgemäßem Shopping-Erlebnis und ist ein bedeutendes architektonisches Wahrzeichen in der Stuttgarter Innenstadt.

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