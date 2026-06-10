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Kolumne: Spaß und K(r)ampf im Stuttgarter SchrebergartenTeil 2

Juni 10, 2026

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Reporter ist weiter in seinem Gärtle auf der Wangener Höhe aktiv. Mit seinem Kumpel hat er nun ein Sofa aus Europaletten gebaut, Rindenmulch an „gerodeten“ Stellen verteilt, den Stäffele-Weg freigeschnitten und vieles mehr.

Nun bekommt der Reporter als Dank für die freien Stäffele, die früher zugewachsen waren ab und zu Besuch. Denn es hat sich rum gesprochen, dass man nun durchlaufen kann und die Stäffele sind öffentlicher Weg, den der Reporter auch nutzt, aber man läuft so durch das Gärtle vom Reporter.

Einige Sonnenblumen verschönern den Garten nun. Tierischer Besuch hat der Reporter, den auf dem Dachboden der Hütte wohnen Tiere, vermutlich Waschbären oder andere Nagetiere…

Wenn der Reporter seine beruhigende Electro-Musik hört, rumort es über ihm, als würden die Waschbären zum Takt tanzen…

Es gibt weiterhin vieles zu tun. ¾ des Stückle ist noch von „Dschungel“ bewachsen. Müll hinter der Hütte müßte zudem irgendwann entsorgt werden. So werden die Sommertage wohl nicht nur zum Sonnen genutzt, sondern auch zum Schaffen, damit der Reporter irgendwann mal einen schwäbischen Vorzeigegarten sein eigen nennen kann…

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