Fellbach: Europäischer Kultursommer 2026

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Vom 9. Mai bis 25. Juli gibt es am Kappelberg skandinavisches Festivalprogramm.

Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Vorträge und Mitmachangebote. Beim 8. Europäischen Kultursommer sind Dänemark, Norwegen und Schweden zu Gast und bringen Folk, Design und skandinavisches Lebensgefühl an den Kappelberg.

Von Alexander Kappen

Fellbach. Im Rahmen des Europäischen Kultursommers öffnet das LEGO-Lese-Café als temporäres Pop-up in der Städtischen Galerie Fellbach seine Türen. Bis zum 25. Juli 2026 können Besucher hier skandinavische Literatur entdecken, Zimtschnecken genießen oder sich mit LEGO-Steinen kreativ austoben. Als Inspiration hat der Künstler Martin Schaal eine detailgetreue Nachbildung der Fellbacher Lutherkirche beigesteuert.

Zu den besonderen Höhepunkten zählen ein Jazz-Wochenende mit norwegischen Bands sowie die „Silent Disco“ am 3. Juli im malerischen Weidachtal in Oeffingen. Den Abschluss des Europäischen Kultursommers bildet am 25. Juli ein Open-Air-Konzert mit Helene Blum und Harald Haugaard auf dem Guntram-Palm-Platz.

Europäischer Kultursommer | Stadt Fellbach