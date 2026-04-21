„Abseits“ – der auffälligste Shop in der Stadtmitte

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Am Kleinen Schlossplatz gelegen, fällt der Laden schon wegen der beiden goldenen Pferde am Eingang ins Auge. Drinnen geht es mit exklusiver bunter Mode weiter!

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Bunteste Hemden und Turnschuhe mit bunten Flecken – „Wir haben hier lauter Unikate und Mode, die man sonst nicht in den Shops findet“, teilt mir ein Mitarbeiter mit. „Wir stellen hier individuelle Outfits zusammen und haben uns auf Typberatung spezialisiert“, sagt der freundliche Verkäufer im „Abseits“.

Der Name des Shops soll darauf abzielen, dass man die Mode hier eben nur hier bekommt und nicht als Massenmode.

Die Preise sind königlich. Ein Hemd das dem Reporter gefallen hat kostet stolze 600 Euro. Hier würde ein komplettes Outfit rund 2000 Euro kosten. Schicki Micki eben!

„Wir haben einige Stammkunden“, sagt der Mitarbeiter. Der Shop ist riesengroß und muss ein Vermögen an Miete kosten, sagt sich der Reporter. Er kauft sich lieber Polo Hemden und Marken-Turnschuhe für günstige 30 Euro jeweils und hat trotzdem Qualität und Mode in den Händen…

Typisch Schwabe eben! „Gottes größte Gabe ist der Schwabe“, denkt sich der Reporter und genießt wieder einmal seine Maultaschen in der Brühe in einem Café in der Stadtmitte…

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