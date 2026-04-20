Galerie Schlichtenmaier am Kleinen Schlossplatz: Neue Ausstellung

Symbolbild: Peggy_Marco / Pixabay / CC0

Der Reporter war wieder in Sachen Kunst unterwegs und lieferte ein interessantes Video…

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Bestand und Haltung“ ist der Titel der Ausstellung. Das erinnert den Reporter eher an eine Hühnerfarm als an Kunst. Aber eventuell soll das genau so sein.

Ein „leckeres“ Espressobild eines Künstlers aus Mallorca, eine Karlsruher Künstlerin mit viel Potential stellt ihre Skulpturen aus, die sie aus einfachen Materialien geschaffen hat. Hier haben internationale Künstler ihre Werke ausgestellt.

Bestand und Haltung 2 / Blick ins zeitgenössische Programm 17. April – 06. Juni 2026

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