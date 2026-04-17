Gastrotest: Café Treppe in der Stadtmitte

Der Reporter testete zum Beginn der Freiluftsaison sein Stammcafé.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Direkt an der großen Treppe am Schlossplatz gelegen überzeugt das Café schon ein mal durch seine zentrale Lage. Viel Laufkundschaft schaut hier vorbei, unter ihnen auch viele Touristen.

Mittlerweile kennt der Reporter nicht nur den Geschäftsführer, sondern auch die beiden Regionalleiter, die immer mal wieder zu einem Meeting im Cafe vorbeischauen und dann immer den Platz neben dem Reporter haben.

Da der Reporter schon öfters einen Gastrotest verfasst hat über das Café Treppe, sind die Leiter froh über den einen oder anderen Tip zur Verbesserung des schönen Cafés.

Das Café ist ganz klar für Frühling und Sommer ausgelegt. Die Plätze draußen sind in der Überzahl also mehr als innen. Draußen gibt es rund 70 Plätze, drinnen etwas 30-40. Bei schlechtem Wetter baut die Belegschaft immer mal wieder ein beheiztes Zelt auf.

Die Speisekarte ist abwechslungsreich und die Küche kocht sehr lecker. Auch die Preise sind für die Innenstadt angenehm. Die Kellner schwer auf Zack, dennoch kam es auch schon vor, dass jemand nach 5 Minuten Warten einfach wieder abgehauen ist.

Hier patroulliert die Polizei ständig, wenn sie den Schlossplatz routinemäßig observiert. Ein Geldtransporter macht regelmäßig neben den Gästen Halt. Passanten rasen Zentimeter an den Tischen vorbei – Es ist einiges los beim Café, das super zentral gelegen ist.

Leider gibt es das Gulasch nicht mehr auf der Karte, dafür aber Maultaschen in der Brühe, die sich der Reporter regelmäßig gönnt. Schwäbisches Essen eben super lecker gekocht. Alkoholfreie Cocktails gibt es hier, heiße Schokolade, Schlemmerfrühstück für knapp 30 Euro alles was das Herz begehrt.

Drinnen wären ein paar Pflanzen schön. Auch die Hintergrundmusik überzeugt. Die Kellner sind superfreundlich, man fühlt sich hier wohl. Hausgemachte Kuchen warten darauf verspeist zu werden.

Essen: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

Service: 5 Sterne