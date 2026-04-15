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Barbershops, Tattoo- und Nagelstudios: Etliche Verstöße bei Kassenprüfungen

Apr. 15, 2026
Unsplash / Brendan Church

Mehr als jede zweite Kasse auffällig: Finanzkontrollen in Dienstleistungsbetrieben zeigen zahlreiche Verstöße

Stuttgart. Bei unangekündigten Kassenprüfungen in Barbershops, Tattoo- und Nagelstudios ist in vielen Fällen gegen Vorschriften verstoßen worden. Die Kontrollen zeigen, dass insbesondere die ordnungsgemäße Erfassung von Einnahmen häufig nicht eingehalten wird.

Dirk Meyer (kai)

Zwischen Ende Februar und Ende März 2026 hat die Finanzverwaltung Baden-Württemberg im Rahmen gezielter Aktionstage landesweit Betriebe überprüft, in denen ein hoher Anteil an Barzahlungen üblich ist.

Insgesamt wurden 162 Geschäfte kontrolliert, darunter Barbershops, Tattoo-Studios sowie Nagelstudios.

An den Einsätzen waren über 100 Prüferinnen und Prüfer beteiligt, teilweise unterstützt durch Behörden, die für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständig sind.

Auffälligkeiten in der Mehrheit der Betriebe

Die Ergebnisse der Kontrollen zeigen ein deutliches Bild: In 94 der überprüften Betriebe wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt. Damit war mehr als jede zweite Kasse betroffen. Besonders häufig traten Probleme bei der korrekten Führung der Kassen auf. In 78 Fällen wurden Fehler bei der Dokumentation von Einnahmen entdeckt, etwa fehlende oder unvollständige Einträge.

Darüber hinaus wurde in 25 Betrieben die Pflicht missachtet, Kundinnen und Kunden einen Beleg auszustellen. Diese Regel soll sicherstellen, dass alle Einnahmen nachvollziehbar bleiben. In elf Fällen fehlte zudem eine gesetzlich vorgeschriebene technische Sicherung bei elektronischen Kassensystemen, die Manipulationen verhindern soll.

Neben Verstößen bei der Buchführung gab es auch Hinweise auf arbeitsrechtliche Probleme. In 26 Fällen ergaben sich Anhaltspunkte für illegale Beschäftigung oder nicht angemeldete Arbeit. Solche Sachverhalte werden von den zuständigen Behörden weiterverfolgt.

Unangekündigte Prüfungen im laufenden Betrieb

Die sogenannten Kassen-Nachschauen erfolgen ohne Vorankündigung während der regulären Öffnungszeiten. Ziel ist es, die tatsächlichen Abläufe im Geschäft möglichst unverfälscht zu überprüfen. Dabei kontrollieren die Prüfer, ob Einnahmen korrekt erfasst und Belege ausgestellt werden.

Zur Überprüfung zählen unter anderem das Nachzählen von Bargeldbeständen sowie verdeckte Testkäufe. Diese Methode soll aufdecken, ob Einnahmen möglicherweise nicht in die Kasse eingegeben werden. Sowohl digitale Kassensysteme als auch einfache Bargeldkassen werden dabei geprüft.

Wenn bei diesen Kontrollen größere Unstimmigkeiten festgestellt werden, kann unmittelbar eine umfassende Betriebsprüfung eingeleitet werden. In 38 Fällen wurden die festgestellten Verstöße bereits an Stellen weitergeleitet, die über mögliche Bußgelder oder strafrechtliche Konsequenzen entscheiden.

Regelmäßige Schwerpunktaktionen geplant

Die durchgeführten Aktionstage sind Teil einer regelmäßigen Kontrollstrategie. Dabei werden gezielt Branchen ausgewählt, in denen Barzahlungen eine große Rolle spielen und das Risiko für nicht vollständig erfasste Einnahmen als erhöht gilt. Die Auswahl der zu prüfenden Betriebe erfolgt überwiegend zufällig, kann jedoch auch durch Hinweise ausgelöst werden.

Durch die unangekündigten Kontrollen soll sichergestellt werden, dass Einnahmen vollständig dokumentiert und korrekt versteuert werden. Die Finanzverwaltung setzt dabei auf kurzfristige Überprüfungen, um mögliche Verstöße zeitnah festzustellen und zu unterbinden.

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