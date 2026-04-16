Baugenehmigungen in Baden-Württemberg steigen erstmals seit Jahren wieder an

RAMillu / Pixabay

Stuttgart. Nach einem deutlichen Einbruch in den Vorjahren verzeichnet der Wohnungsbau in Baden-Württemberg im Jahr 2025 eine spürbare Erholung: Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen stieg gegenüber 2024 um sechs Prozent, die der genehmigten Wohnungen sogar um zehn Prozent. Besonders der Neubau von Einfamilienhäusern verzeichnete dabei ein bemerkenswertes Wachstum.

Dirk Meyer (kai)

Die aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts zeichnen ein differenziertes Bild einer Branche im Wandel. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 20.682 Baugenehmigungen für Wohn- und Nichtwohngebäude ausgestellt. Damit setzt sich erstmals seit dem Hochpunkt des Jahres 2022 wieder eine Aufwärtsbewegung durch – wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau als in den Jahren vor der Zinswende.

Trendwende nach drei Jahren Rückgang

Um den aktuellen Aufschwung einzuordnen, lohnt ein Blick auf die jüngere Entwicklung: Im Jahr 2022 wurden noch 50.083 Wohnungen genehmigt. In den Folgejahren brach diese Zahl massiv ein – auf 35.481 im Jahr 2023 und weiter auf 26.969 im Jahr 2024. Der nun verzeichnete Anstieg auf 29.567 genehmigte Wohnungen im Jahr 2025 markiert zwar eine Trendwende, bleibt aber weit hinter den Werten von vor drei Jahren zurück.

Von den insgesamt genehmigten Wohnungen entfielen 23.071 auf reine Wohngebäude, was einem Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Den größten Anteil daran hatten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit 14.482 Einheiten und einem Zuwachs von acht Prozent. Auffällig stark war der Anstieg im Segment der Einfamilienhäuser: Dort wurden 5.308 Genehmigungen erteilt – 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Zweifamilienhäuser bildeten die Ausnahme: Mit 1.980 genehmigten Wohnungen lag ihre Zahl knapp unter dem Vorjahresniveau.

Regionale Unterschiede bleiben erheblich

Die Verteilung der Bauaktivitäten über das Land ist alles andere als gleichmäßig. Die meisten Wohnungsgenehmigungen wurden im Ortenaukreis (1.223), im Landkreis Heilbronn (1.221) sowie im Landkreis Böblingen (1.107) erteilt. Diese drei Kreise führen das Ranking damit deutlich an.

Besonders dynamisch entwickelten sich fünf Kreise im Vergleich zum Vorjahr: Im Schwarzwald-Baar-Kreis, im Zollernalbkreis, im Enzkreis, im Hohenlohekreis sowie im Landkreis Emmendingen wurden jeweils 70 Prozent mehr Wohnungen genehmigt als noch 2024. Damit fallen diese Regionen als Wachstumstreiber ins Auge, ohne dass die absoluten Zahlen bislang veröffentlicht wurden.

Mannheim mit größtem absolutem Rückgang

Einen gegenläufigen Trend verzeichnet der Stadtkreis Mannheim. Dort sank die Zahl der Genehmigungen von 682 auf 363 – ein Rückgang von nahezu der Hälfte. Damit weist Mannheim den größten absoluten Einbruch aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg auf. Gründe für diesen Einbruch gehen aus den vorliegenden Daten nicht hervor.

Die regionalen Unterschiede verdeutlichen, dass die landesweite Erholung des Baugeschehens keineswegs flächendeckend wirkt, sondern von einzelnen Kreisen getragen wird, während andere Standorte weiter unter Druck stehen.